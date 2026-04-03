AFAC promove festa de Páscoa para crianças e alerta para queda no atendimento

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A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realizou, nesta sexta-feira, 3 de abril, uma festa de Páscoa voltada às crianças e adolescentes atendidos pela instituição, em Rio Branco. A ação reuniu famílias em um momento de acolhimento, com atividades recreativas e distribuição de alimentos.

De acordo com a presidente da associação, Heloneida da Gama, o evento contou com pula-pula, algodão doce, café da manhã e a entrega de chocolates, além da presença do coelhinho da Páscoa, que animou os participantes. Ao todo, 35 crianças e adolescentes acompanhados pela AFAC participaram da programação deste ano.

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Apesar do clima festivo, a entidade chama atenção para a redução significativa no número de atendimentos. Em 2025, a AFAC assistia cerca de 110 crianças e adolescentes. Já em 2026, o número caiu para 35, o que representa uma redução de aproximadamente 68% na capacidade de atendimento.

Segundo Heloneida da Gama, a diminuição está diretamente ligada à falta de recursos. A presidente reforça que a instituição precisa de apoio do poder público para continuar atendendo famílias e ampliar novamente o alcance dos serviços oferecidos.

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