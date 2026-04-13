13/04/2026
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Trump diz que Cuba pode ser próximo foco após guerra com Irã; veja

Declaração ocorre em meio a crise e tensão internacional

Por Redação ContilNet 13/04/2026
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Trump diz que Cuba pode ser próximo foco após guerra com Irã; veja
Trump diz que Cuba pode ser próximo foco/Foto: Reprodução
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo americano poderá direcionar esforços para Cuba após o encerramento do conflito com o Irã. A declaração reforça o aumento da pressão sobre o país caribenho em um momento de forte crise econômica e política.

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Segundo Trump, há expectativa de negociação com o governo cubano, mas ele também sinalizou que os Estados Unidos podem adotar medidas mais duras caso não haja avanço nas tratativas. O republicano afirmou que a situação envolvendo Cuba deve ganhar prioridade assim que o cenário no Oriente Médio for resolvido.

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O movimento ocorre em meio a uma crise interna na ilha, agravada pela redução no fornecimento de petróleo e pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, o que tem provocado dificuldades no abastecimento de energia e alimentos.

Além disso, o governo americano vem pressionando por mudanças políticas e econômicas em Cuba, enquanto autoridades do país reforçam a defesa da soberania nacional e mantêm posição de resistência diante das exigências externas.

A sinalização de Trump amplia as incertezas no cenário internacional e levanta preocupações sobre uma possível escalada de tensões na América Latina, dependendo dos desdobramentos das negociações.

Com informações Exame

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