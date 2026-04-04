05/04/2026
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Caminhão fica atolado após cair bueiro de rua em condições precárias em Sena

Veículo tentava atravessar um trecho já comprometido da rua quando a estrutura não suportou o peso

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📸 Foto Destaque: Reprodução
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Um caminhão acabou ficando preso na sexta-feira (03) após parte da via ceder no bairro Vitória, em Sena Madureira, causando transtornos para moradores e motoristas que precisavam passar pelo local.

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Segundo relatos de populares, o veículo tentava atravessar um trecho já comprometido da rua quando a estrutura não suportou o peso e acabou abrindo, formando um buraco que “engoliu” parte do caminhão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão inclinado e parcialmente dentro da cratera, bloqueando a passagem e gerando curiosidade entre quem passava pela área.

Moradores afirmam que o problema na via não é recente e que a falta de manutenção vinha sendo motivo de reclamações constantes. Eles pedem uma solução definitiva para evitar novos acidentes.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a retirada do veículo nem sobre intervenções imediatas para recuperação do trecho danificado.

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