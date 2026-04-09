Campanha contra cerol leva governo do Acre à final em prêmio nacional

A campanha "Cerol Mata" reuniu Procon, Secom, forças de segurança e Ministério Público em uma ação coordenada de conscientização

📸 Foto: Secom

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O governo do Acre alcançou um importante reconhecimento nacional ao se tornar finalista da 4ª edição do Prêmio Social Media Gov. O Estado disputa o título na categoria “Colaboração” no Instagram, com a campanha “Cerol Mata”, iniciativa que se destacou pelo uso estratégico de parcerias digitais para conscientizar a população sobre os riscos de linhas cortantes na prática de soltar pipas.

Idealizada pelo Procon/AC, a campanha foi executada de forma integrada com a Secretaria de Comunicação (Secom), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Ministério Público. O uso do recurso Collab (colaboração) permitiu que o conteúdo fosse compartilhado simultaneamente nos perfis de diferentes instituições, ampliando drasticamente o alcance e o engajamento do tema.

Estratégia e Unificação

Para a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, a indicação é o coroamento de um projeto de reestruturação das plataformas digitais do Estado. “Consolidamos um projeto de unificação das redes sociais do governo. Hoje, elas estão organizadas, monitoradas e seguem o mesmo padrão de identidade visual e de linguagem institucional”, explicou a gestora.

Nayara ressalta que o foco em temas de utilidade pública facilita a aceitação do público. No caso da campanha do cerol, o marketing governamental criou uma identidade harmônica e leve, capaz de transitar entre diferentes perfis de seguidores, garantindo que a mensagem educativa chegasse com eficácia aos cidadãos.

Sobre a Premiação O Prêmio Social Media Gov

é promovido por uma plataforma que analisa e monitora a performance digital de instituições públicas nos níveis municipal, estadual e federal, englobando os três poderes, além de universidades e Ministérios Públicos. A categoria Colaboração, especificamente, premia instituições que conseguiram romper bolhas e ampliar parcerias institucionais por meio de conteúdos compartilhados, fortalecendo a transparência e o serviço público na internet.

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