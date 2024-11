Dia de finados: moradores iniciam visitação no cemitério São João Batista, o maior de Sena Madureira

O cemitério São João Batista, localizado na Avenida Avelino Chaves, começa a receber a visita dos moradores nesse dia de Finados. Nas primeiras horas da manhã, verificou-se uma movimentação pequena, entretanto, pela parte da tarde o fluxo deve aumentar.

Moradores tanto da zona urbana, quanto da rural, comparecem aos túmulos para acender velas, deixar coroas de flores e prestar outras homenagens a seus entes queridos. “Toda vez que venho aqui me dá vontade de chorar. Faz 14 anos que meu filho morreu, mas parece que foi hoje”, comentou dona Maza, mãe do eterno radialista Paulo Roberto Paixão, falecido em 2010.

Às 16 horas, a igreja católica Nossa Senhora da Conceição celebrará a missa no São João Batista.

Pela manhã, já ocorreram duas celebrações, sendo uma no cemitério do 40, estrada Bom Sucesso e a outra no cemitério Recanto da Saudade, no Segundo Distrito.

VEJA FOTOS: