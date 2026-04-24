Tarauacá se destaca pela produção de abacaxis que podem atingir até 15 quilos

Fundada em 1º de outubro de 1907 e originalmente habitada pelos povos indígenas Iauanauás e Catuquinas-pano, ambos do tronco Pano (ou Nawa), a cidade de Tarauacá, no interior do Acre, celebra nesta sexta-feira (24) seus 113 anos de emancipação política.

Considerado um dos municípios mais populosos do estado, Tarauacá é conhecida como a “Terra do Abacaxi Gigante”. Tarauacá se destaca pela produção de abacaxis que podem atingir até 15 quilos.

Essa tradição agrícola dá força ao tradicional Festival do Abacaxi, realizado anualmente, que reúne atrações culturais, feira da agricultura familiar e concursos gastronômicos e de beleza, movimentando a economia e reforçando a identidade do município.

“A cidade tem muito o que comemorar todos os dias. Tenho grande carinho por Tarauacá e, quando senadora, destinei emendas importantes para ajudar o município a avançar em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. Tarauacá pode contar com o meu trabalho e vamos continuar essa mudança para a melhor, com mais oportunidades e conquistas”, informa a a governadora Mailza Assis.

De origem indígena, o nome Tarauacá pode ser interpretado como “rio dos paus” ou “rio das tronqueiras”, uma alusão às características naturais da região. O município teve início a partir do Seringal Foz do Muru, instalado no encontro dos rios Tarauacá e Muru, área tradicionalmente ocupada pelos povos Kaxinawá e Jaminawá.

Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Tarauacá contabilizou 43.464 moradores no Censo de 2022, o que representa um aumento de 22,12% em comparação a 2010. Já a estimativa mais recente, divulgada em 2024, aponta que a população chegou a 46.517 habitantes, consolidando o município como o terceiro mais populoso do Acre.

Situada a aproximadamente 409 quilômetros de Rio Branco e a 228 quilômetros de Cruzeiro do Sul, a cidade exerce papel estratégico na regional Tarauacá-Envira.

No município, a bicicleta é protagonista no dia a dia da população. O município conta com mais de 27 mil bicicletas, número que supera com folga a quantidade de carros, que passa de pouco mais de 800. O dado evidencia a bike como um dos principais meios de transporte da cidade, sendo essencial na rotina dos moradores.

Além disso, o município já ganhou destaque nacional ao aparecer em reportagem do programa Globo Repórter, que apresentou as riquezas amazônicas e ajudou a divulgar a produção local para todo o país. Esses elementos fazem de Tarauacá uma cidade com forte identidade cultural, marcada pela tradição, natureza e desenvolvimento regional.