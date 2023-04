Tarauacá, a Terra do Abacaxi, celebra 110 anos de emancipação política

Habitada inicialmente por Iauanauás e os Catuquinas-pano, ambos povos Pano (ou Nawa), que atualmente habitam a Área Indígena Rio Gregório, Tarauacá, município do interior do Acre, completa nesta segunda-feira (24) 110 de fundação e emancipação política.

Um dos municípios mais populoso do Acre, Tarauacá é conhecido como a Terra do Abacaxi Gigante. O município se tornou famoso no Brasil e no mundo após o programa Globo Repórter, da Rede Globo, exibir uma matéria sobre as “Riquezas Amazônicas” que foi ao ar em 08 de dezembro de 2006. A reportagem mostra o abacaxi gigante, que é uma produção da região.

Localização

Limita-se ao norte com o estado do Amazonas; ao sul, com o município de Jordão; a leste, com o município de Feijó; a oeste, com os municípios de Cruzeiro do Sul e Porto Walter e, a sudoeste, com o município de Marechal Thaumaturgo. Área de 16 120,5 km², equivalendo a 10,53% da área total do estado, possuindo, entre os demais municípios, a terceira maior área territorial.

Terras indígenas

Tarauacá é o segundo município do Acre em concentração de Terras Indígenas (TI), com oito áreas, equivalendo a 9,8% deste município. Esses povos vivem em 30 aldeias, com aproximadamente 1.639 pessoas.

Programação de aniversário

Para celebrar os 110 anos de fundação e emancipação política, a Prefeitura de Tarauacá promoveu uma série de programações para o aniversário da cidade. Confira: