Família expõe corpo de jovem com sangue escorrendo e moscas

Um vídeo enviado ao ContilNet e gravado pela própria família mostra o corpo do rapaz ainda no local, sem que tivesse sido removido para o Instituto Médico Legal (IML)

O corpo do jovem Gabriel Antônio Manuares da Silva, de 21 anos, encontrado morto nesta segunda-feira (20), no município de Manoel Urbano, interior do Acre, continuava no necrotério da Unidade Mista de Saúde da cidade até a noite desta segunda, segundo denúncia feita por familiares.

Um vídeo enviado ao ContilNet e gravado pela própria família mostra o corpo do rapaz ainda no local, sem que tivesse sido removido para o Instituto Médico Legal (IML). Nas imagens, uma familiar relata indignação com a demora e a falta de informações sobre o procedimento.

“Olha aqui, gente. A gente está aqui no hospital, vai dar 11 horas da noite, esperando o IML. Olha a situação que se encontra aqui o corpo do meu sobrinho. A gente não tem resposta de ninguém. A gente não tem certeza se foi chamado o IML. A gente foi na delegacia, a resposta foi delegacia fechada. E se encontra aqui desse jeito. Até varejeira já tem no corpo dele, e a gente não tem resposta se esse IML vai chegar hoje ainda”, desabafa.

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Gabriel estava desaparecido desde a madrugada de domingo (19), quando, segundo relatos de moradores, apresentou um possível surto psicótico e saiu correndo pelas ruas da cidade. Durante o episódio, ele teria escalado muros e telhados de residências.

Vídeos gravados por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram o jovem em estado de agitação e desespero. Pessoas que presenciaram a cena ainda tentaram acompanhá-lo, mas não conseguiram impedir seu desaparecimento.

Após buscas iniciadas nas primeiras horas do sumiço, o corpo de Gabriel foi localizado nas proximidades da margem do Rio Purus, causando forte comoção entre familiares, amigos e moradores de Manoel Urbano.

A família cobra providências e pede celeridade na remoção do corpo e esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.

VEJA O VÍDEO COM IMAGENS FORTES (ATENÇÃO):