A família de Andrei Menezes tem vivido momentos de angústia. É que, morador de Rio Branco, o jovem foi morto no estado do Amazonas e, agora, os familiares enfrentam dificuldades financeiras para custear o traslado do corpo até o Acre, onde desejam realizar o velório e o sepultamento.

Diante da situação, amigos e parentes iniciaram uma campanha solidária nas redes sociais com o objetivo de arrecadar R$ 16 mil, valor necessário para trazer o corpo de volta à capital acreana. A mobilização tem sensibilizado conhecidos e desconhecidos, que se unem em um gesto de solidariedade diante da tragédia.

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A campanha destaca o apelo da família para que Andrei possa ser velado próximo de seus entes queridos. Segundo os organizadores, o valor arrecadado será destinado exclusivamente ao custeio do transporte funerário entre os estados.

As doações podem ser feitas via Pix, utilizando a chave CPF 047.345.232-40, em nome de Bruna Garcia, responsável por centralizar o recebimento das contribuições.