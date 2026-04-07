Governo do Acre cria força-tarefa para cercar transporte irregular nas rodovias

⏱️ 3 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O Governo do Acre deu início a uma nova etapa de endurecimento na fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros. Em reunião coordenada pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) nesta segunda-feira (6), em Rio Branco, foram traçadas as diretrizes operacionais que orientarão uma ofensiva conjunta entre órgãos de regulação e forças de segurança pública ao longo de todo o mês de abril.

A estratégia busca não apenas coibir a clandestinidade, mas garantir que o usuário tenha acesso a um serviço que respeite normas técnicas e ofereça seguro de responsabilidade civil. “O que estamos fazendo é aproximar os órgãos e estruturar melhor essa atuação. Com isso, o Estado responde com mais agilidade e garante mais segurança”, afirmou o secretário de Governo, Luiz Calixto.

União de Forças

O plano de ação é um desdobramento de parcerias firmadas desde 2023 entre a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil. Segundo o presidente da Ageac, Luís Almir Brandão, a cooperação técnica trouxe mais robustez às abordagens. “Nossas equipes atuam com mais segurança e apoio, o que impacta diretamente na eficiência das ações”, destacou.

Além das forças policiais, a operação conta com o apoio do Ministério Público (MPAC), Detran e RBTrans, que atuarão nos perímetros urbanos, rodoviária e aeroporto da capital. O Sindicato dos Taxistas (Sintcac) também participa, fornecendo dados sobre a realidade enfrentada pelos profissionais que atuam dentro da lei.

Os Perigos do Transporte Clandestino

Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) servem de alerta: veículos que operam à margem da lei possuem um risco até quatro vezes maior de envolvimento em acidentes. Além do perigo físico, o transporte irregular é frequentemente associado a outras práticas criminosas, como o tráfico de drogas e mercadorias ilícitas.

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“O transporte irregular muitas vezes não se limita à infração administrativa. Com o trabalho conjunto, conseguimos tratar as ocorrências com mais precisão e avançar na responsabilização”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel.

Garantias do Serviço Regular

Diferente dos “clandestinos”, o transporte legalizado oferece ao passageiro a cobertura do Seguro de Responsabilidade Civil (RCP), que garante indenizações e custeio de despesas médicas em caso de incidentes. Para a comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marta Renata, a presença ostensiva nos trechos de ligação entre os municípios é fundamental para manter essa ordem.

Como Denunciar

A população pode atuar como aliada da fiscalização denunciando irregularidades à Ageac. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, na sede da autarquia em Rio Branco. Os canais disponíveis são: