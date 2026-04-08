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Ifac oferece 100 vagas gratuitas para cursos de inglês e espanhol

Podem se candidatar estudantes a partir de 14 anos com ensino fundamental II incompleto

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Ifac oferece 100 vagas gratuitas para cursos de inglês e espanhol
Alunos a partir de 14 anos podem se inscrever para vagas gratuitas de idiomas
📸 Foto: Reprodução
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🛡️ Editorial
Fato Checado

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou, nesta segunda-feira (6), o edital para uma nova seleção simplificada voltada ao ensino de idiomas. Estão sendo ofertadas 100 vagas para cursos gratuitos de inglês e espanhol, abrangendo tanto o público interno da instituição quanto a comunidade externa de Rio Branco.

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A iniciativa é coordenada pelo Núcleo de Estudos Linguísticos e Internacionalização do campus Baixada do Sol, situado na Rodovia Transacreana. As formações serão realizadas inteiramente na modalidade online, facilitando o acesso para servidores e estudantes que buscam qualificação profissional de curta duração sem custos.

Estrutura dos Cursos

As vagas são destinadas exclusivamente para turmas de nível iniciante em ambos os idiomas. O programa acadêmico possui uma carga horária robusta de 600 horas, distribuídas ao longo de três semestres letivos. Para garantir o certificado ao final da formação, o aluno precisará cumprir o mínimo de 75% de frequência e realizar todas as atividades propostas.

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Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 14 anos e escolaridade equivalente ao Ensino Fundamental II, mesmo que ainda não tenha concluído essa etapa.

Inscrições e Prazos

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente via formulário eletrônico (https://forms.gle/sQT1KG7r9CxwaxH19) até o dia 21 de abril de 2026. Após o período de inscrições, a divulgação do resultado final está programada para o dia 27 de abril.

O calendário de matrículas será aberto entre 28 de abril e 8 de maio, com o início das aulas previsto para o dia 25 de maio. A oferta faz parte do calendário oficial de 2026 e reforça a política de internacionalização e ensino de línguas estrangeiras no estado.

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