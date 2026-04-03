Nível do Rio Juruá sobe e atinge 14,10 metros nesta sexta-feira

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A situação do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul voltou a se agravar nesta sexta-feira, 3 de abril. De acordo com o último monitoramento, o manancial atingiu a marca de 14,10 metros, apresentando uma elevação de 14 centímetros em relação ao dia anterior. O volume das águas já supera em mais de um metro a cota de transbordo, fixada em 13 metros.

Até o momento, 21 famílias foram retiradas de suas residências e encaminhadas para abrigos montados pela prefeitura, enquanto outras três estão desalojadas em casas de parentes. Ao todo, a cheia afeta direta ou indiretamente cerca de 19,6 mil pessoas na segunda maior cidade do Acre, abrangendo 12 bairros na zona urbana e 15 comunidades rurais.

Logística de Abrigo e Assistência

Para atender os desabrigados, a gestão municipal ativou unidades escolares como pontos de acolhimento. As famílias estão distribuídas nas escolas Rita de Cássia, Corazita Negreiros, Padre Arnoud e Thaumaturgo de Azevedo. Nestes locais, a prefeitura garante alimentação completa e acompanhamento social. Caso o nível continue subindo, outras cinco unidades de ensino, incluindo a Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, já estão de prontidão para receber novos moradores.

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Como medida de segurança, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido para 323 famílias que residem em áreas onde a água já atingiu as instalações internas. Equipes da Defesa Civil Municipal realizam o suporte contínuo para a remoção de móveis e transporte de pessoas.

Cenário de Recorrência

Este é o terceiro grande alerta enfrentado pelo município apenas em 2026. Somente entre janeiro e fevereiro, Cruzeiro do Sul passou por duas cheias severas que afetaram milhares de moradores e motivaram a decretação de situação de emergência. A atual inundação atinge bairros tradicionais como Miritizal, Lagoa, Remanso e comunidades rurais como Humaitá do Moa e Boca do Moa.

Além do leito principal do Juruá, rios secundários como o Croa, Juruá Mirim e Valparaíso também registram elevação, o que dificulta o escoamento das águas e amplia a área de impacto nas vilas e seringais da região.