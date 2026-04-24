24/04/2026
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Ônibus tomba em rodovia e deixa ferido na rota entre La Paz e Cobija

Acidente foi em trecho considerado crítico de Pando

Por Ithamar Souza, ContilNet 24/04/2026 às 15:30
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Ônibus tomba em rodovia e deixa ferido na rota entre La Paz e Cobija
Veículo teria perdido o controle devido à precariedade da via, marcada por buracos e trechos bastante deteriorados. — Foto: Reprodução

Uma pessoa ficou ferida após um ônibus que fazia a linha entre La Paz e Cobija tombar nesta quinta-feira (23), no trecho conhecido como Santa Rita, no departamento de Pando.

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De acordo com informações preliminares e relatos de moradores da região, o veículo teria perdido o controle devido à precariedade da via, marcada por buracos e trechos bastante deteriorados.

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Registros feitos por testemunhas e compartilhados nas redes sociais mostram a situação crítica da rodovia, frequentemente alvo de reclamações por parte de quem depende do trajeto.

A vítima ferida foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, mas até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado clínico.

 

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