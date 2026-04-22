Homem afirmou que estava no local para comprar entorpecentes

A Polícia Militar do Acre, por meio do 6º Batalhão, prendeu um indivíduo e apreendeu diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas no bairro São José, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o capitão Thales Campos, a ocorrência teve início após o acompanhamento de um suspeito que trafegava em uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha. O homem, já conhecido pelas equipes policiais, conseguiu fugir inicialmente.

Durante patrulhamento posterior, os policiais avistaram três indivíduos em frente a uma residência com o portão aberto. Um deles carregava uma mochila com volume suspeito, possivelmente uma arma de fogo. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram, permanecendo apenas o condutor da motocicleta.

Na abordagem, o homem afirmou que estava no local para comprar entorpecentes. A residência já era conhecida como ponto de tráfico. No interior do imóvel, os policiais sentiram forte odor de substância entorpecente e localizaram diversos materiais utilizados na preparação de drogas.

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Foram apreendidos R$ 226 em dinheiro, balança de precisão, potes para armazenamento, além de vários liquidificadores, usados para misturar e aumentar o volume da droga. Também foram encontrados um simulacro de arma de fogo, câmeras de monitoramento, pneus e outros objetos.

Segundo a Polícia Militar, o local funcionava como um laboratório para preparo e distribuição de entorpecentes, onde a cocaína era misturada a outras substâncias antes da comercialização.

O suspeito foi preso e encaminhado, junto com o material apreendido, para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações para identificar outros envolvidos.