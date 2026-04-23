Com salários que chegam a R$ 11,5 mil, a prefeitura de Acrelândia abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da saúde. O edital foi publicado no Diário Oficial desta semana e prevê tanto vagas imediatas quanto formação de cadastro de reserva, com inscrições marcadas para um período curto: apenas três dias, entre 27, 29 e 30 de abril.

A seleção é voltada para atender demandas urgentes da rede municipal de saúde e contempla diferentes níveis de formação. Entre os cargos disponíveis estão educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista e médicos em duas especialidades: clínica geral com foco em saúde mental e pediatria.

Os maiores salários são destinados justamente às áreas médicas. Para médico clínico com especialização em saúde mental e pediatra, a remuneração é de R$ 11.500, com carga horária de 20 horas semanais. Já psicólogos terão salário de R$ 3.090 para jornada de 30 horas, enquanto fisioterapeutas e educadores físicos recebem R$ 2.500, com cargas de até 40 horas semanais. O cargo de fonoaudiólogo chama atenção por oferecer remuneração de R$ 5 mil para 30 horas.

Apesar de algumas funções não contarem com vagas imediatas, todas possuem previsão de cadastro de reserva, o que significa possibilidade de convocação ao longo da validade do processo seletivo, conforme a necessidade da administração pública.

As inscrições serão realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Avenida Geraldo Barbosa, no centro de Acrelândia. O atendimento será feito em dois períodos: das 7h às 12h e das 14h às 17h. Para participar, o candidato deve entregar a documentação exigida em envelope lacrado, com identificação completa e indicação do cargo pretendido.

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Entre os documentos obrigatórios estão ficha de inscrição preenchida, cópias de documentos pessoais, comprovante de residência, diploma de formação, registro no conselho profissional e currículo acompanhado de comprovações de títulos e experiência profissional. A organização alerta que não será permitida a inclusão de documentos após a inscrição, o que torna essencial a conferência prévia de todo o material.

Diferente de concursos tradicionais, o processo seletivo será realizado exclusivamente por análise curricular e de títulos, sem aplicação de provas. A pontuação máxima é de 100 pontos, distribuídos entre formação acadêmica, experiência profissional e cursos de capacitação.

Na avaliação, a formação pode render até 40 pontos, considerando graduação, especialização, mestrado e doutorado. A experiência na área também vale até 40 pontos, com maior pontuação para candidatos com mais de cinco anos de atuação comprovada. Já cursos de aperfeiçoamento podem somar até 20 pontos, desde que estejam diretamente relacionados à área do cargo.

A classificação final será feita em ordem decrescente de pontuação. Em caso de empate, terão prioridade candidatos com maior tempo de experiência, maior titulação acadêmica e, por fim, maior idade.

O cronograma do processo já está definido. Após o encerramento das inscrições, a análise curricular ocorre entre os dias 4 e 8 de maio. O resultado preliminar será divulgado no dia 11, com prazo para recursos nos dias 11 e 12. A lista final dos classificados está prevista para ser publicada em 14 de maio.

Mesmo com salários atrativos, o edital deixa claro que a aprovação não garante contratação imediata. Os candidatos selecionados formarão um banco de profissionais e serão chamados conforme a necessidade da rede municipal de saúde.

Outro ponto importante é que os contratos serão temporários, firmados para atender demandas excepcionais de interesse público. Ainda assim, os profissionais poderão ser alocados em diferentes unidades e serviços, de acordo com a necessidade da Secretaria de Saúde.