Projeto escolar resgata legado de Padre Paolino em Sena Madureira

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A história de um dos personagens mais marcantes de Sena Madureira voltou a ganhar vida dentro da sala de aula. Por meio de um projeto desenvolvido pelo Instituto Santa Juliana, estudantes mergulharam na trajetória do Padre Paolino Baldassari, religioso que deixou um legado profundo de fé, solidariedade e cuidado com a população local.

A iniciativa, realizada nesta quinta-feira (09), despertou o interesse dos alunos ao apresentar não apenas a missão religiosa de Paolino, mas também seu papel social no município. Conhecido como “médico da floresta”, ele utilizava conhecimentos sobre ervas medicinais, adquiridos durante sua convivência com comunidades indígenas, para tratar moradores, especialmente os mais carentes e isolados. As estudantes Maria Letícia e Analyce destacaram a importância do projeto como uma oportunidade de aprendizado que vai além dos livros.

Segundo elas, conhecer mais sobre a vida do sacerdote reforça valores como empatia, solidariedade e dedicação ao próximo. “O projeto mostra que é possível ajudar as pessoas mesmo com pouco, como ele fazia. É uma inspiração para todos nós”, destacou uma das alunas.

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Além dos relatos, o trabalho pedagógico também incluiu apresentações, pesquisas e atividades culturais, permitindo que os estudantes compreendessem a dimensão histórica e humana da atuação de Padre Paolino em Sena Madureira.

Para a escola, iniciativas como essa contribuem para fortalecer a identidade local e manter viva a memória de figuras que ajudaram a construir a história do município. Mais do que recordar o passado, o projeto busca incentivar novas gerações a seguirem exemplos de compromisso social e amor ao próximo.

A proposta também reforça o papel da educação na valorização da cultura regional, aproximando os jovens de suas raízes e mostrando que grandes histórias podem estar mais próximas do que se imagina.