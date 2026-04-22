Rumo à Nasa: estudantes de Rio Branco buscam visto em Brasília; veja

A jornada que vai levar estudantes da rede municipal de ensino de Rio Branco a uma experiência internacional começou a ganhar contornos mais concretos nesta semana, em Brasília. Após desembarcarem na capital federal nas primeiras horas desta quarta-feira (22), os alunos iniciaram uma das etapas mais decisivas do processo: a obtenção do visto para entrada nos Estados Unidos.

A ida ao país, prevista para maio, inclui visitas à Nasa e aos parques da Walt Disney Company, uma combinação que une aprendizado científico e vivência cultural, ampliando horizontes para jovens da escola pública.

Mas antes do embarque internacional, há um caminho burocrático e essencial. Nos dias 23 e 24 de abril, o grupo cumpre agenda no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e na Embaixada dos Estados Unidos, onde passa por coleta de dados biométricos e entrevistas consulares, etapas obrigatórias para a emissão do documento.

“Essa primeira etapa é fundamental. Os participantes vão ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto para coleta de biometria e foto, e depois à embaixada para a entrevista consular. É o processo necessário para garantir a viagem que acontecerá em maio, com ida no dia 8 e retorno no dia 15”, explicou o empresário Josué Pacheco, responsável pela organização da viagem.

A expectativa é grande entre os participantes. Para muitos deles, trata-se não apenas da primeira viagem internacional, mas também do primeiro contato com procedimentos como emissão de visto e deslocamentos mais complexos. O momento, portanto, mistura ansiedade, entusiasmo e um senso de conquista.

Ainda na chegada a Brasília, o grupo aproveitou para iniciar a experiência com um city tour por pontos emblemáticos da capital federal. Entre os locais visitados estão a Catedral Metropolitana, o Congresso Nacional, o Memorial JK e a Ponte JK, espaços que ajudaram a transformar a espera pelos compromissos oficiais em uma oportunidade de aprendizado.

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Em tom descontraído, o professor Hélio Sebastião da Silva, que acompanha os alunos, destacou o significado do momento. “Olá, então, a gente está aqui curtindo nosso primeiro passo para a viagem. Estamos em Brasília, com um agendamento no consulado para adquirirmos o visto para a nossa entrada nos Estados Unidos”, afirmou.

A comitiva é formada por seis estudantes selecionados com base no desempenho escolar, além de professores e um representante da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa faz parte de um projeto educacional que premia o mérito acadêmico com experiências fora do país — uma proposta que busca incentivar o engajamento dos alunos e ampliar suas perspectivas de futuro.

Antes da viagem, os estudantes foram recebidos pelo prefeito de Rio Branco, que ressaltou a importância da ação como política pública. Segundo ele, o programa nasceu em gestões anteriores e vem sendo mantido como forma de valorizar a educação e reconhecer o esforço dos alunos.

“Estamos concluindo a primeira etapa de um sonho. Esses alunos foram selecionados pelo mérito. A educação transforma vidas e queremos continuar incentivando nossos estudantes a alcançar novos horizontes”, destacou.

Após o cumprimento das agendas no CASV e na embaixada, o grupo retorna a Rio Branco ainda nesta semana. A expectativa, agora, gira em torno da aprovação dos vistos, etapa final antes da confirmação da viagem.

Se tudo ocorrer como esperado, em maio eles embarcam rumo aos Estados Unidos levando na bagagem não apenas malas, mas histórias, expectativas e a certeza de que a educação pode, de fato, abrir portas, inclusive aquelas que levam ao outro lado do mundo.