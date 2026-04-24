O novo processo seletivo simplificado da Universidade Federal do Acre (Ufac) oferece 102 vagas em cadastro de reserva para o cargo de professor substituto. O edital foi publicado na edição desta sexta-feira, 24 de abril, do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o edital, diversas áreas serão contempladas. Na saúde, as vagas serão para pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, farmacologia e histologia. Nas exatas e tecnologia, serão ofertadas vagas na ciência da computação, engenharia civil (geotecnia e sistema construtivos), estatística, matemática, física e química.

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Na área de humanas e artes, serão ofertadas vagas para direito, ciências contábeis, administração, artes cênicas (Cenografia, voz e dramaturgia), música e teoria literária. Em línguas, as vagas são para libras, inglês e espanhol.

Na área de educação e biológicas, serão ofertadas didática, botânica, ecologia e zoologia.

Os profissionais selecionados terão remunerações entre R$ 3.794,59 a R$ 9.532,33. Os valores serão calculados com base na jornada de trabalho de 20 ou 40 horas semanais e na titulação comprovada de especialização, mestrado ou doutorado.

O período de contrato será definido pela Ufac, de acordo com os motivos que deram origem à contratação do substituto, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a 2 anos. Os candidatos contratados por meio do presente processo seletivo desenvolverão atividades de ensino de graduação de acordo com a área para a qual foram aprovados.

Inscrições e taxas

O prazo para os interessados garantirem a participação começa ao meio-dia desta sexta-feira, 24 de abril, e segue até as 23h59 do dia 3 de maio de 2026. Todo o processo deve ser realizado por meio do site oficial de seleções da Ufac. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 80,00.

Nas áreas que tiverem candidatos aprovados em processos seletivos anteriores, esses quando da convocação, terão prioridade em relação aos candidatos aprovados nessa seleção.

Todos os candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência que tiverem nota mínima exigida para aprovação terão classificação na respectiva modalidade de concorrência, contudo, a sequência de convocações será realizada conforme Anexo VI.

Em caso de reversão das vagas reservadas de negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência para a ampla concorrência, o número máximo de candidatos classificados na ampla concorrência será 5.

O Edital completo e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www3.ufac.br/prograd/2026.

Confira a publicação no DOU:

EDITAL Nº 22_2026 – PROGRAD, DE 23 DE ABRIL DE 2026 – EDITAL Nº 22_2026 – PROGRAD, DE 23 DE ABRIL DE 2026 – DOU – Imprensa Nacional