Servidor ganha duas vezes no programa Nota Premiada Acreana

A sorte bateu duas vezes à porta do servidor público Jefferson de Vila, de 52 anos, morador da Regional Purus. Contemplado pelo programa Nota Premiada Acreana com valores de R$ 20 mil e R$ 5 mil, o servidor destaca como a iniciativa mudou sua realidade financeira e como o ato de pedir o CPF na nota beneficia toda a sociedade.
Jefferson conheceu o programa durante uma ação de divulgação da Secretaria da Fazenda (Sefaz) em uma exposição no município de Sena Madureira. Desde que se cadastrou, ele passou a incentivar amigos e colegas a participarem da iniciativa. “Consegui quitar algumas contas, pagar um consignado e até um consórcio que eu tinha”, revelou o servidor, que agora desfruta de maior tranquilidade financeira.
Sorteio de Março
Nesta quarta-feira (8), o governo do Acre, por meio da Sefaz, realizou a divulgação dos ganhadores referentes ao mês de março. A transmissão ocorreu pelas redes sociais oficiais diretamente dos estúdios do Detran. Os participantes podem conferir a lista completa dos contemplados através do site oficial do programa.
Como funciona o programa
Desenvolvido pelo governo estadual, o Nota Premiada Acreana incentiva a cidadania fiscal ao solicitar que o consumidor inclua o CPF na nota no momento das compras. Além de concorrer a prêmios mensais que variam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil, o cidadão ajuda diretamente instituições sociais cadastradas, que recebem repasses de acordo com as indicações dos participantes.
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“A iniciativa é muito boa porque, além de ajudar entidades que cuidam de crianças e idosos, também beneficia o cidadão”, concluiu Jefferson.