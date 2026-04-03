Torneio de vôlei de areia em homenagem a Nathy Lima abre inscrições

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O 1º Torneio de Vôlei de Areia 2×2 em homenagem a Nathy Lima será realizado no próximo dia 25 de abril, a partir das 14h, na Praça Primavera, localizada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Voltado para atletas da categoria B, o evento promete reunir competidores e amantes do esporte em uma programação marcada por disputas na areia e clima de integração entre os participantes.

A competição contará com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados, além de troféus e medalhas. O primeiro lugar receberá R$ 500, o segundo R$ 300 e o terceiro R$ 200.

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As inscrições custam R$ 15 por atleta, e os interessados devem formar duplas para participar. Para mais informações e garantia de vaga, a organização disponibilizou o contato: (68) 99925-2128.

Além da competição, o evento também tem caráter de homenagem, destacando a memória de Nathy Lima em cada partida disputada.