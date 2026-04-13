Trump diz que Irã quer retomar negociações com os EUA; veja por quê

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (13) que o Irã entrou em contato com autoridades americanas para tentar abrir uma nova rodada de negociações. A declaração ocorre após dias de impasse nas conversas diplomáticas envolvendo o conflito no Oriente Médio.

Segundo Trump, o contato foi feito ainda pela manhã, com sinalização de interesse por parte do governo iraniano em avançar em um possível acordo. “Eles gostariam muito de fechar um entendimento”, disse o presidente.

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A tentativa de retomada do diálogo acontece depois de negociações recentes não avançarem, aumentando a pressão internacional por uma solução diplomática. Os principais pontos de divergência envolvem o programa nuclear iraniano e questões estratégicas na região.

Apesar da sinalização de diálogo, o cenário ainda é considerado incerto. Autoridades americanas indicam que as conversas seguem em andamento, mas sem garantia de avanço imediato ou definição de uma nova reunião formal entre os dois países.

A movimentação ocorre em um momento delicado, marcado por tensões militares e disputas políticas, o que mantém o risco de escalada no conflito caso não haja acordo.

Com informações Exame