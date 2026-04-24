A transferência só foi possível após uma mobilização intensa da família, que utilizou as redes sociais para pedir apoio e buscar uma vaga fora do Acre

Um vídeo divulgado nas redes sociais pela família do jovem Maycon Brandão mostra o momento do embarque, na noite desta quinta-feira (23), com destino a Recife (PE), onde ele deverá passar por um transplante de coração. Natural de Sena Madureira, Maycon estava internado há mais de dois meses no Hospital Santa Juliana, após ser diagnosticado com doença de Chagas.

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Durante esse período, seu estado de saúde se agravou, levando a equipe médica a indicar o transplante como única alternativa para salvar sua vida. O vídeo do embarque é marcado por emoção e esperança, reunindo familiares e amigos que acompanham a luta do jovem. Agora, a expectativa é pela realização da cirurgia nos próximos dias e pela recuperação de Maycon.

A transferência só foi possível após uma mobilização intensa da família, que utilizou as redes sociais para pedir apoio e buscar uma vaga fora do Acre. A campanha sensibilizou a população e ganhou grande repercussão.

O caso reforça a importância da doação de órgãos, que pode representar uma nova chance de vida para pacientes que enfrentam doenças graves.

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