Wania Pinheiro estreia coluna com foco nos bastidores da política

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O portal ContilNet ganha um reforço de peso em sua linha editorial com a estreia de uma coluna assinada pela jornalista Wania Pinheiro. Uma das fundadoras e sócia-proprietária do site, Wania passa a ocupar um espaço estratégico para oferecer aos leitores uma visão privilegiada sobre os bastidores da política acreana, além de abordar situações do cotidiano.

A proposta é trazer a análise crítica e a informação de bastidor que são marcas registradas de sua trajetória profissional.

Com uma carreira sólida que ultrapassa os 40 anos de atuação na comunicação, Wania Pinheiro acumula uma experiência vasta e diversificada. Sua história no jornalismo inclui passagens marcantes pela redação do Jornal Rio Branco, onde exerceu funções essenciais como redatora e colunista, consolidando seu nome como uma das referências da imprensa no Acre.

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A nova colunista destaca que o espaço será um ponto de encontro para quem busca entender o que acontece por trás das decisões políticas, sem deixar de lado a sensibilidade para os temas que afetam diretamente a sociedade.

Espaço no ContilNet

“A ideia de assumir este espaço no ContilNet surge do desejo de compartilhar a notícia além do fato oficial, trazendo o detalhe, a conversa de bastidor e a análise que o público espera. São décadas de dedicação ao jornalismo e é gratificante usar essa vivência para fortalecer ainda mais o compromisso do nosso portal com a verdade e com o povo do Acre”, afirma.

A coluna de Wania terá atualização semanal.