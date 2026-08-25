Operação da PF mira grupo suspeito de causar rombo de R$ 86 milhões no INSS

Investigação identificou 457 benefícios irregulares criados a partir de documentos e identidades falsas

Integrantes do grupo são investigados por estelionato qualificado e associação criminosa/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Leste do Espinhaço para desarticular uma associação criminosa suspeita de causar um prejuízo superior a R$ 86 milhões aos cofres públicos. O grupo atuava fraudando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio da criação de pessoas fictícias.

A ofensiva ocorreu simultaneamente em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, em ação conjunta com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), vinculada ao Ministério da Previdência Social.

As apurações tiveram início após a apuração identificar 457 benefícios previdenciários irregulares, dos quais 240 permaneciam ativos e gerando pagamentos.

O esquema funcionava a partir da confecção de documentos falsos, como certidões de nascimento, carteiras de identidade e comprovantes de residência. A maioria dos cadastros forjados visava a obtenção de auxílios destinados a idosos de baixa renda.

Ao todo, os policiais cumpriram 91 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal. Foram executados 25 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão e 33 medidas de bloqueio e sequestro de bens (assecuratórias).

As diligências ocorreram nas cidades mineiras de Ipatinga, Timóteo, João Monlevade, Ipaba, Belo Oriente, Matozinhos, Ribeirão das Neves, Engenheiro Caldas e São João do Manteninha, além do município capixaba de São Gabriel da Palha.

De acordo com a corporação, os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa.

Para acompanhar atualizações sobre operações de segurança e balanços de investigações federais, você pode consultar o portal oficial da Polícia Federal e as notícias do Ministério da Previdência Social no Portal Gov.br