25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22
Acrobata processa Cirque du Soleil em R$ 84 milhões após queda grave
Dua Lipa detalha casamento com Callum Turner e impactos na carreira
Ticiane Pinheiro adianta detalhes de novo reality show inédito no Globoplay
Zara Larsson se diverte ao ver fãs erguidos no ar em show na Bélgica
Morre Philippe Bouvard, ícone do rádio e da TV na França, aos 96 anos
Moskitão vira réu por importunação sexual e capacitismo contra Tokinho
Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto, é hospitalizado após desidratação

Operação da PF mira grupo suspeito de causar rombo de R$ 86 milhões no INSS

Investigação identificou 457 benefícios irregulares criados a partir de documentos e identidades falsas

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Operação da PF mira grupo suspeito de causar rombo de R$ 86 milhões no INSS
Integrantes do grupo são investigados por estelionato qualificado e associação criminosa/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Leste do Espinhaço para desarticular uma associação criminosa suspeita de causar um prejuízo superior a R$ 86 milhões aos cofres públicos. O grupo atuava fraudando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio da criação de pessoas fictícias.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A ofensiva ocorreu simultaneamente em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, em ação conjunta com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), vinculada ao Ministério da Previdência Social.

As apurações tiveram início após a apuração identificar 457 benefícios previdenciários irregulares, dos quais 240 permaneciam ativos e gerando pagamentos.

O esquema funcionava a partir da confecção de documentos falsos, como certidões de nascimento, carteiras de identidade e comprovantes de residência. A maioria dos cadastros forjados visava a obtenção de auxílios destinados a idosos de baixa renda.

Ao todo, os policiais cumpriram 91 ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal. Foram executados 25 mandados de prisão preventiva, 33 de busca e apreensão e 33 medidas de bloqueio e sequestro de bens (assecuratórias).

As diligências ocorreram nas cidades mineiras de Ipatinga, Timóteo, João Monlevade, Ipaba, Belo Oriente, Matozinhos, Ribeirão das Neves, Engenheiro Caldas e São João do Manteninha, além do município capixaba de São Gabriel da Palha.

De acordo com a corporação, os investigados poderão responder judicialmente pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa.

Para acompanhar atualizações sobre operações de segurança e balanços de investigações federais, você pode consultar o portal oficial da Polícia Federal e as notícias do Ministério da Previdência Social no Portal Gov.br

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.