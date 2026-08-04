Prefeitura acompanha pavimentação da Rua Buriti e destaca melhoria na mobilidade urbana

Obra no bairro Jardim de Alah criará uma nova ligação entre as avenidas Fátima Maia e Mário Maia, contribuindo para desafogar o trânsito na região

A Prefeitura de Rio Branco acompanhou, na manhã desta terça-feira (4), o andamento dos serviços de pavimentação da Rua Buriti, no bairro Jardim de Alah. A obra integra as ações municipais do Programa Prefeitura nas Ruas, voltadas à melhoria da infraestrutura viária e da mobilidade urbana em uma das regiões que mais crescem na capital acreana.

A visita contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, do diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), Abdel Derze, e do secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira.

De acordo com Abdel Derze, a pavimentação permitirá a interligação entre as avenidas Fátima Maia e Mário Maia, criando uma rota alternativa para os motoristas e reduzindo o fluxo de veículos nas proximidades do novo prédio do Ministério Público do Estado do Acre.

“É uma interligação entre a Avenida Fátima Maia e a Mário Maia. Com isso, vamos desafogar o tráfego em frente ao novo Ministério Público. A cidade cresce para esse lado, onde já existem muitas residências, comércios, universidades, o Ministério Público e a Cidade da Justiça. Essa ligação vai permitir que o trânsito flua com mais tranquilidade”, explicou o diretor-presidente da Emurb.

A região concentra instituições públicas, unidades de ensino, empreendimentos comerciais e áreas residenciais, o que tem provocado um aumento significativo na circulação diária de veículos. Com a conclusão dos serviços, a Rua Buriti passará a funcionar como mais uma alternativa de acesso às principais vias da localidade.

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene destacou que a gestão municipal tem buscado ampliar as opções de deslocamento em diferentes regionais da cidade, levando em consideração o crescimento urbano e a necessidade de oferecer mais segurança e conforto à população.

“Essa é uma interligação importante, principalmente em uma região por onde a cidade está crescendo cada vez mais. Temos buscado trabalhar em todas as regionais, olhando para a mobilidade e para as necessidades de Rio Branco. Aqui, próximo ao Ministério Público e às universidades, estamos criando alternativas para melhorar o fluxo, oferecer mais segurança e dar maior celeridade ao deslocamento das pessoas”, afirmou o prefeito.

Além da pavimentação, os serviços executados pela Prefeitura têm como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, facilitar o acesso aos bairros e reduzir o tempo de deslocamento dos moradores e trabalhadores que circulam diariamente pela região.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom