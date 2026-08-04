Visita fortalece diálogo para ampliar comércio entre Acre e Peru

Iniciativa faz parte das articulações voltadas à expansão dos negócios acreanos

Iniciativa faz parte das articulações voltadas à expansão dos negócios acreanos/Foto: reprodução

A Nutrak, indústria acreana especializada na produção de rações animais, recebeu nesta segunda-feira (3) a visita do vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Peru, Percy Sánchez. A agenda contou com a participação da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e teve como foco ampliar as relações comerciais entre os dois países.

Durante o encontro, foram apresentadas as atividades da empresa e discutidas as possibilidades de levar produtos fabricados no Acre ao mercado peruano. A visita também serviu para aproximar representantes do setor produtivo e abrir espaço para futuras negociações.

Os empresários aproveitaram a oportunidade para apresentar as principais dificuldades enfrentadas no processo de exportação, especialmente em relação às exigências para acesso ao mercado peruano e aos desafios logísticos.

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A iniciativa faz parte das articulações voltadas à expansão dos negócios acreanos no mercado internacional, buscando incentivar novas parcerias comerciais e fortalecer a integração econômica entre Acre e Peru.