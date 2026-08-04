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SUS amplia exame menos invasivo para diagnóstico da hanseníase

este molecular poderá ser realizado com material coletado diretamente da lesão

Por Dry Alves, ContilNet
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SUS amplia exame menos invasivo para diagnóstico da hanseníase
Exame deverá chegar ao SUS em 180 dias/Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde ampliou o uso do teste molecular destinado ao diagnóstico da hanseníase no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 4, e permite que o exame seja realizado com material retirado diretamente das lesões na pele.

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Com a mudança, o teste poderá analisar amostras obtidas por meio de raspado intradérmico. Até então, a tecnologia incorporada à rede pública previa somente a utilização de material proveniente de biópsias de pele ou de nervos.

O novo método deve facilitar o acesso ao diagnóstico, principalmente em locais que não possuem estrutura para realizar procedimentos mais invasivos. A coleta do raspado pode ser feita no próprio serviço de saúde e exige menos recursos do que uma biópsia.

Segundo a publicação, as áreas técnicas terão até 180 dias para efetivar a oferta do exame na rede pública. O teste molecular identifica o material genético da bactéria Mycobacterium leprae, causadora da hanseníase.

A doença pode provocar alterações na pele, perda de sensibilidade e comprometimento dos nervos. O diagnóstico precoce é importante para interromper a transmissão e reduzir o risco de incapacidades físicas.

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