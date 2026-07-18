Alan Rick homenageia sogra de Petecão em ato de pré-candidatura

Homenagem ocorreu antes dos discursos/Foto: ContilNet

Alan Rick pede um minuto de silêncio em homenagem à sogra de Petecão durante lançamento de pré-candidatura

Um momento de emoção marcou o lançamento da pré-candidatura do senador Sérgio Petecão, realizado na noite desta sexta-feira (17), na Tenda Amarela, em Rio Branco. Durante o evento, o senador Alan Rick pediu um minuto de silêncio em homenagem a Zuzu, mãe da ex-vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão.

Antes do início de seu discurso, Alan Rick convidou o público presente a prestar a homenagem em respeito ao falecimento de Zuzu, lembrando o momento de luto vivido pela família de Marfisa Galvão.

O gesto foi acompanhado por apoiadores, lideranças políticas, prefeitos, vereadores e demais participantes do evento, que permaneceram em silêncio em sinal de respeito e solidariedade.

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A morte de Zuzu havia sido divulgada anteriormente pelo ContilNet, na última quarta-feira (15) e gerou manifestações de pesar de familiares, amigos e autoridades acreanas. Durante o ato político desta sexta-feira, Alan Rick destacou a importância de reservar um momento para homenagear sua memória antes de dar continuidade à programação.

Após o minuto de silêncio, o evento prosseguiu com os pronunciamentos das lideranças presentes e a programação prevista para o lançamento da pré-candidatura de Sérgio Petecão.