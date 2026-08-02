Família anunciou o fim das atividades do tradicional restaurante pouco mais de duas semanas após a morte da jovem empresária, que enfrentou uma batalha contra o câncer

Família anunciou o encerramento das atividades do Delícias da Lu e agradeceu o apoio recebido dos clientes ao longo dos anos/Foto: Reprodução

Pouco mais de duas semanas após a morte da empresária Mariana Quintela, a família anunciou neste sábado (2) o encerramento das atividades do restaurante Delícias da Lu, um dos estabelecimentos mais conhecidos de Rio Branco.

O comunicado foi publicado nas redes sociais do restaurante e emocionou clientes, amigos e admiradores da trajetória da família.

“Hoje nos despedimos de um capítulo muito especial das nossas vidas. O Delícias da Lu encerra suas atividades, mas leva consigo uma história construída com amor, dedicação e o carinho de cada cliente que fez parte dessa caminhada. Nossa eterna gratidão a todos que estiveram conosco.”

A publicação recebeu dezenas de mensagens de apoio. Nos comentários, clientes agradeceram pelos anos de atendimento, lembraram pratos que marcaram a história do restaurante e manifestaram solidariedade à família, especialmente à mãe de Mariana, conhecida como dona Lu.

Entre as homenagens, seguidores destacaram que compreendem a dificuldade de manter o negócio após a perda da jovem empresária e desejaram força para que a família encontre um novo caminho.

Mariana Quintela morreu no dia 15 de julho, aos 32 anos, após enfrentar dois diagnósticos de câncer em menos de dois anos. Além de atuar à frente do Delícias da Lu, ela ficou conhecida por compartilhar sua rotina de tratamento nas redes sociais, levando mensagens de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e inspirando milhares de pessoas com sua coragem.

O anúncio do encerramento do restaurante marca o fim de um ciclo para um empreendimento que conquistou espaço entre os acreanos pela culinária e pelo atendimento acolhedor, deixando uma história construída ao longo dos anos ao lado de seus clientes.