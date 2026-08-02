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Bob, Caramelinho ou Zoe? Prefeitura lança votação para mascote da zoonose

Prefeito Alysson Bestene esteve presente no lançamento

Por Redação ContilNet
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Alysson esteve presente no lançamento da votação
Alysson esteve presente no lançamento da votação/Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou uma votação na Expoacre 2026 para a escolha do seu novo mascote, neste domingo (2). São três candidatos: o cachorrinho Bob, o Caramelinho e a gatinha Zoe.

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“Esta é uma excelente iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, que utiliza um mascote para sensibilizar a população sobre o combate aos maus-tratos e a importância do trabalho realizado pelo departamento de zoonoses”, afirmou o prefeito Alysson Bestene.

Prefeitura lançou a votação para escolha do mascote

Prefeitura lançou a votação para escolha do mascote/Foto: ContilNet

A votação para a escolha deste mascote vai oficializar o novo símbolo da saúde animal na capital, integrando-se às ações de ampliação do cuidado que já promovemos em toda a rede municipal de saúde. E a dúvida é: qual foi o voto do prefeito?

“Embora o voto seja secreto, farei questão de declarar a minha escolha: tanto eu quanto a minha esposa, a primeira-dama Roberta, votamos no ‘Caramelinho’. Ressalto, contudo, que esta não é uma recomendação oficial de voto, uma vez que temos três excelentes candidatos”, confirma.

Visão da Secretaria

Rennan Biths, secretário de Saúde da capital, discorreu sobre o processo de votação e a relevância da participação do seu departamento na Expoacre.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco marca presença mais uma vez, sob o apoio da Prefeitura, com o objetivo de apresentar à população o trabalho que é desenvolvido diariamente, para além dos serviços de saúde habituais”, declara.

A urna de votação permanecerá disponível durante todas as noites da feira. O link para votação também será disponibilizado nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Rio Branco.

Renan Biths é secretário de Saúde

Renan Biths é secretário de Saúde/Foto: ContilNet

“O intuito é mobilizar a sociedade a participar deste momento e eleger o mascote que será o porta-voz do departamento”, explica o secretário.

O resultado será anunciado na última noite (09), durante o encerramento da Expoacre.

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