A expectativa é receber um grande número de visitantes durante a feira

Gata Make estreia na Expoacre com dois estandes/Foto: ContilNet

Pela primeira vez participando da Expoacre, a loja Gata Make marca presença na edição de 2026 com dois estandes voltados ao público que busca maquiagens e cosméticos a preços acessíveis.

O proprietário da empresa, Marcelo Sampaio, comemorou a estreia na maior feira de negócios do Acre e destacou a expectativa para os dias de evento.

“É o nosso primeiro ano como loja na Expoacre e já começamos com o pé direito, com dois espaços. Trabalhamos com maquiagem e cosméticos de qualidade a preços acessíveis. Quem passa pela feira, as meninas aproveitam para renovar os produtos de beleza. Temos batons, glosses e uma grande variedade de itens. Convidamos todos para conhecer nossos estandes”, afirmou.

A expectativa é receber um grande número de visitantes durante a feira, aproveitando a movimentação da Expoacre para apresentar os produtos e fortalecer a marca junto ao público acreano.

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