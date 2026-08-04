Bolsonaro participará de encontro do PL: “De um jeito ou de outro”, diz Bittar

O senador, no entanto, não detalhou como será essa participação

Bittar voltou a falar sobre a participação do ex-presidente | Foto: Reprodução

O senador Márcio Bittar (PL) anunciou nesta terça-feira (4), durante a convenção estadual do partido em Rio Branco, que o ex-presidente Jair Bolsonaro participará do encontro estadual do PL no Acre, marcado para o próximo dia 22 de agosto.

Segundo Bittar, o evento representará o lançamento oficial da campanha da legenda no estado e será o primeiro grande ato político do partido após a convenção que homologou seus candidatos.

“Bom, no mais, vamos para a rua. Hoje a convenção sacramenta nossos nomes. Dia 22 vai ser o lançamento oficial. Primeiro ato grande, pretendemos que seja grande, da candidatura do PL para o Senado da República. Claro que o Gladson será convidado. Claro que a Mailza será convidada. Claro que eu vou ter uma surpresa para vocês. O Bolsonaro vai participar do dia 22”, declarou.

Após o discurso, em entrevista ao ContilNet, Bittar voltou a falar sobre a participação do ex-presidente e afirmou que ela acontecerá “de um jeito ou de outro”.

“O Bolsonaro vai estar de um jeito ou de outro.”

O senador, no entanto, não detalhou como será essa participação. Jair Bolsonaro cumpre atualmente prisão domiciliar por determinação da Justiça, o que impede seu deslocamento sem autorização judicial. Assim, a presença no evento pode ocorrer em outro formato, como por videoconferência ou por uma mensagem gravada.

O encontro estadual do PL reunirá lideranças, candidatos e militantes da legenda e deve marcar o início das atividades de campanha do partido no Acre. A expectativa é que o ato também conte com a presença da governadora Mailza Assis (PP), do ex-governador Gladson Cameli (PP) e de outras lideranças da aliança formada entre PL, PP e União Brasil.