Petecão triplica patrimônio em oito anos e declara quase R$ 4 milhões

Petecão segue vivo no jogo político e desafia pesquisas no Acre/Foto: Reprodução

O patrimônio declarado pelo senador Sérgio Petecão (PSD) à Justiça Eleitoral aumentou de forma significativa desde a eleição em que conquistou o mandato no Senado, em 2018. Os dados das declarações de bens entregues nas três últimas disputas mostram um salto patrimonial entre 2018 e 2022, seguido de um crescimento mais moderado na candidatura registrada neste ano.

Na eleição de 2018, Petecão declarou bens que totalizavam R$ 1.068.661,98. Em 2022, quando concorreu ao governo do Acre, o valor passou para R$ 3.744.024,59. Já na declaração apresentada para a disputa ao Senado em 2026, o patrimônio informado é de R$ 3.861.594,86.

Em oito anos, o patrimônio declarado pelo senador aumentou R$ 2.792.932,88, o equivalente a cerca de 261%. Na comparação com a última eleição, o acréscimo foi de R$ 117.570,27, representando uma variação de aproximadamente 3,1%.

A maior evolução ocorreu entre 2018 e 2022, período em que a declaração passou a incluir novos imóveis, participação societária na empresa Oliveira & Cunha Ltda., três terrenos no loteamento Alphaville, um trator agrícola Massey Ferguson avaliado em R$ 215 mil e um rebanho de 523 cabeças de gado, declarado em R$ 1.830.500. Na época, o rebanho era o bem de maior valor entre os ativos do senador.

Na declaração apresentada neste ano, porém, tanto o rebanho quanto o trator deixaram de constar na relação de bens. Em seu lugar, aparece uma casa residencial unifamiliar financiada pela Caixa Econômica Federal, avaliada em R$ 1,2 milhão, que passa a liderar a lista de bens declarados.

Também houve mudanças na composição da frota de veículos. Em 2018, Petecão informou cinco veículos, avaliados em R$ 363 mil. Em 2022, a lista foi ampliada com a inclusão de uma Toyota Hilux SRV, uma Toyota Land Cruiser, um micro-ônibus Fiat Ducato e o trator agrícola.

Na declaração de 2026, os veículos somam R$ 1.085.051. Entre eles estão uma Toyota Hilux SRX 2024, avaliada em R$ 312 mil, além de outras três caminhonetes Hilux, uma Toyota Land Cruiser, uma Saveiro Robust e um micro-ônibus Fiat Ducato.

Os ativos financeiros também sofreram alterações ao longo do período. Em 2018, o senador declarou recursos em conta corrente, poupança, fundo de investimento e um consórcio. Em 2022, informou uma caderneta de poupança e um consórcio de motocicleta. Na declaração mais recente, esses itens deram lugar a uma aplicação de renda fixa no Banco da Amazônia (Basa), no valor de R$ 44.810, e a um consórcio de imóveis, avaliado em R$ 25.741,38.

Apesar das mudanças, parte do patrimônio permaneceu praticamente inalterada nas três declarações, incluindo imóveis urbanos e rurais, terrenos localizados às margens da BR-364, uma chácara no Ramal da Embrapa, participação na empresa Casa Lotérica do Bosque Ltda. e uma residência declarada em R$ 110 mil.

Petecão disputa a reeleição ao Senado pela coligação Trabalho da Esperança, formada por PSD, Republicanos, Democracia Cristã (DC), Avante e Novo.