A deputada estadual Antônia Sales (MDB), mãe da candidata a vice-governadora Jéssica Sales, falou ao ContilNet Notícias nesta terça-feira (4), antes do início da convenção que oficializa a chapa formada por Mailza Assis, candidata ao Governo do Acre, e Jéssica Sales, candidata à vice-governadoria. Emocionada, a parlamentar afirmou estar confiante no sucesso da candidatura e destacou o papel das mulheres na política.
Questionada sobre a expectativa para a convenção que lançaria a filha como candidata a vice-governadora, Antônia respondeu que acredita na vitória da chapa.
“Olha, a expectativa é de que dê certo. Eu penso positivo. Chegou a vez das mulheres”, afirmou.
Durante a entrevista, a deputada ressaltou que as mulheres possuem características que fazem diferença na gestão pública, como responsabilidade e sensibilidade para lidar com os desafios da população.
“As mulheres têm um diferencial, que além de ter responsabilidade, colocam sensibilidade em tudo o que fazem. Então, os problemas do nosso Estado, com essas duas mulheres sendo eleitas, eu tenho certeza de que vai dar certo”, declarou.
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Ao final, Antônia Sales reforçou o apoio à chapa e convocou a população a acompanhar o projeto político liderado por Mailza Assis e Jéssica Sales.
“Vamos. Avança Acre com essas duas mulheres, Mailza Assis e Jéssica Sales”, concluiu.
As declarações foram dadas durante a chegada da deputada ao Sesc Bosque, em Rio Branco, onde ocorreu a convenção que oficializou as candidaturas da chapa majoritária para as eleições de 2026.
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