Equipes já realizam levantamentos técnicos para definir o projeto e as características da futura estrutura

Os levantamentos preliminares indicam ainda que a futura travessia poderá se tornar a maior ponte já construída no Acre | Foto: Juruá Online

A construção da aguardada ponte sobre o Rio Juruá, que ligará os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, deu um importante passo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou os estudos técnicos que vão embasar a elaboração do projeto da obra, considerada estratégica para a integração da região.

As primeiras atividades já estão sendo realizadas pela empresa contratada pelo órgão federal. As equipes atuam em campo com levantamentos topográficos e ensaios técnicos que permitirão definir as características da futura ponte, desde o modelo estrutural até as dimensões mais adequadas para o local.

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De acordo com o coordenador de Engenharia do DNIT no Acre, João Unicácio, os serviços começaram após uma reunião técnica que definiu as etapas iniciais do projeto e alinhou as estratégias para enfrentar as particularidades da região.

“A equipe já está mobilizada em campo realizando a topografia e os ensaios necessários para definir o formato e as características da ponte. Nossa expectativa é elaborar o projeto ainda este ano”, afirmou.

O planejamento da obra envolve desafios que vão além da engenharia convencional. Entre os fatores analisados estão a movimentação natural do leito do Rio Juruá, as áreas de erosão conhecidas como “terras caídas”, o acúmulo de balseiros durante o período de cheia e até a ocorrência de pequenos sismos registrados no Vale do Juruá.

Segundo Unicácio, todas essas condições precisam ser consideradas para garantir que a estrutura ofereça segurança, resistência e longa vida útil.

Os levantamentos preliminares indicam ainda que a futura travessia poderá se tornar a maior ponte já construída no Acre. Embora o tamanho definitivo ainda dependa dos estudos em andamento, existe a possibilidade de que ela ultrapasse a extensão da atual ponte sobre o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O tipo de estrutura também permanece em análise. Entre as alternativas avaliadas pelo DNIT estão os sistemas de balanço sucessivo e de ponte estaiada. A definição levará em conta aspectos geológicos, hidrológicos, técnicos e econômicos, buscando a solução mais eficiente para a região.

A fase inicial dos estudos deverá ser concluída em cerca de oito meses. Depois disso, o material será submetido à análise técnica do DNIT antes da elaboração do projeto básico e, na sequência, do projeto executivo, etapas indispensáveis para que a obra avance rumo à futura execução.

“O formato será escolhido com base nas condições do local, na quantidade de pilares necessária e também nos custos, buscando a melhor solução técnica e econômica”, explicou João Unicácio.

Conteúdo Original / Fonte: Juruá 24 horas