Mara Rocha e Francisco Moreira/Foto: Matheus Mello/ContilNet

A pré-candidata ao Senado pelo Republicanos, Mara Rocha, apresentou nesta quarta-feira (29) os dois nomes que irão compor sua chapa como suplentes nas eleições de 2026.

O primeiro suplente será o pastor Raimundo Moreira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular em Rio Branco. Já a segunda suplência ficará com o empresário Francisco Moreira, representante da região do Alto Acre e cunhado da ex-deputada Leila Galvão.

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Em entrevista ao ContilNet, Mara afirmou que a composição da chapa buscou contemplar diferentes segmentos da sociedade e garantir representatividade regional.

“Estamos muito felizes. Estamos chegando nessa fase em que entra a nossa campanha e já com a nossa suplência fechada. Temos o pastor Moreira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, como primeiro suplente, e o seu Moreira, empresário da região do Alto Acre, como segundo suplente. Ele contempla toda aquela região, é uma pessoa muito querida. É importante que todas as regionais do nosso estado estejam representadas na chapa. O seu Moreira traz esse coração batendo forte pelo Alto Acre, e é um motivo de muita felicidade ele ter aceitado esse convite para participar da nossa chapa, que vem com propostas novas, ideias novas e que já tem trabalho naquela região. Se Deus permitir, vamos continuar com muito mais força no Senado Federal”, declarou.

Mara Rocha é um dos nomes lançados pelo Republicanos para disputar uma das duas vagas do Acre no Senado Federal nas eleições de 2026. Pela legislação eleitoral, cada candidato ao Senado registra dois suplentes, que assumem o mandato em caso de afastamento temporário ou definitivo do titular.

Com a definição dos suplentes, a chapa da pré-candidata fica completa para a homologação da candidatura durante a convenção partidária.