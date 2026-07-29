Moreira abre mão da própria candidatura para apoiar Jairo Cassiano

Jairo ao lado de Moreira nesta quarta-feira/Foto: ContilNet

O pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Jairo Cassiano, afirmou que chega fortalecido à disputa eleitoral após receber o apoio de Moreira, que desistiu da própria pré-candidatura à Assembleia Legislativa para integrar a chapa da pré-candidata ao Senado Mara Rocha como segundo suplente.

Em entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (29), Jairo disse que cada novo apoio amplia sua responsabilidade e reforça o compromisso de representar todas as regiões do Acre.

“Estou muito feliz. Cada apoio que estou recebendo das lideranças do Estado do Acre aumenta a minha responsabilidade. O Acre é dividido por várias regionais. Tem o Alto Acre, o Purus, que é a minha região, o Envira, com Feijó, Tarauacá e Jordão, além da região do Juruá. Quando você se propõe a representar o povo, não dá para ser um deputado municipalista. É preciso discutir o Estado como um todo”, afirmou.

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Segundo Jairo, um parlamentar estadual precisa conhecer as diferentes realidades do Acre para defender os interesses da população e buscar alternativas para o desenvolvimento econômico.

“Você precisa conhecer as dificuldades, conhecer as necessidades, mas também criar mecanismos para fomentar a economia, porque o Estado tem um potencial muito grande”, declarou.

O pré-candidato também destacou a decisão de Moreira de retirar seu nome da disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa para apoiar sua candidatura.

“Estou muito feliz em receber o apoio do Moreira, que era pré-candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Humildemente, ele tinha capacidade e possibilidade de se tornar deputado também, mas está retirando a candidatura, tornando-se segundo suplente da nossa futura senadora Mara e declarando apoio à minha candidatura”, disse.

Ao final da entrevista, Jairo afirmou estar confiante no desempenho da campanha e disse acreditar que, caso seja eleito, poderá contribuir para o desenvolvimento do estado.

“Estou ciente de que vamos fazer uma boa campanha, com a possibilidade, se Deus me der a oportunidade, de realizar um grande trabalho pela coletividade em favor do Estado do Acre”, concluiu.