Promoção da saúde e a prevenção de doenças continuam sendo prioridades da Atenção Primária, aproximando cada vez mais os serviços da comunidade. Foto: Marcos Araújo/Secom

Entre uma atração e outra da Expoacre 2026, os visitantes também podem cuidar da saúde. É que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) montou um espaço de atendimento gratuito no Parque de Exposições Wildy Viana, oferecendo serviços como vacinação, consultas, aferição de pressão, testes de glicemia e atendimento odontológico.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) da população, aproveitando o grande fluxo de visitantes durante um dos principais eventos do estado.

Além dos atendimentos, a programação do stand da Semsa conta com atividades temáticas voltadas para diferentes áreas da saúde, incluindo ações de saúde mental, inclusão, planejamento reprodutivo, saúde bucal, combate ao tabagismo e apresentação de ferramentas digitais do SUS, como o Meu SUS Digital, Telessaúde e Telemedicina.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura nomeia aprovados em concurso público; confira os nomes

Entre as atividades especiais, estão ainda o lançamento do concurso para escolha do novo mascote da Zoonoses, ações educativas para crianças, escovódromo, feira de adoção de animais e outros momentos de interação com o público.

A Ouvidoria da Semsa também participa da programação com o projeto “Na Semsa sua voz importa”, disponibilizando um espaço para que moradores possam apresentar dúvidas, sugestões e demandas relacionadas aos serviços de saúde.

O atendimento segue disponível durante toda a Expoacre 2026, reforçando a presença da saúde municipal em um dos eventos de maior movimentação do Acre.