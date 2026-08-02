Cantor sertanejo é a grande atração nacional da segunda noite da feira, em Rio Branco

Leonardo é a grande atração nacional da segunda noite da Expoacre 2026, com show marcado para as 23h deste domingo/Foto: Reprodução

A segunda noite da Expoacre 2026 será marcada pelo aguardado show do cantor Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. A apresentação acontece neste domingo (2), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Os portões serão abertos ao público às 20h, enquanto o show está previsto para começar às 23h. A organização orienta que o público chegue com antecedência para evitar filas e garantir um bom lugar em frente ao palco.

A classificação do evento é livre, desde que menores de idade estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais e apresentem documento de identificação.

Dono de sucessos como Pense em Mim, Entre Tapas e Beijos, Temporal de Amor e Não Aprendi Dizer Adeus, Leonardo promete reunir milhares de fãs na arena de shows da Expoacre em uma noite repleta de clássicos da música sertaneja.

Acompanhe ao vivo pelo ContilNet

Para quem preferir acompanhar a feira de casa ou não perder nenhum detalhe de onde estiver, a Expoacre 2026 conta com transmissão ao vivo realizada pelo ContilNet, em uma parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

Você pode assistir à cobertura completa pela TV aberta, no canal 8.1, ou pela internet, acompanhando a live diretamente pelo canal do YouTube do ContilNet.

Se você perdeu a primeira noite de ExpoAcre, assista tudo agora pelo ContilNet: