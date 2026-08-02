02/08/2026
ContilNet Notícias Logo
02/08/2026
ContilPop
No ‘Altas Horas’, Jão detalha retorno à música e homenageia o pai em álbum
Defesa de Deolane tenta anular prisão e tirar caso da Justiça de São Paulo
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento

Leonardo sobe ao palco da Expoacre neste domingo; veja horário do show

Cantor sertanejo é a grande atração nacional da segunda noite da feira, em Rio Branco

Por Anieli, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Leonardo sobe ao palco da Expoacre neste domingo; veja horário do show
Leonardo é a grande atração nacional da segunda noite da Expoacre 2026, com show marcado para as 23h deste domingo/Foto: Reprodução

A segunda noite da Expoacre 2026 será marcada pelo aguardado show do cantor Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. A apresentação acontece neste domingo (2), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os portões serão abertos ao público às 20h, enquanto o show está previsto para começar às 23h. A organização orienta que o público chegue com antecedência para evitar filas e garantir um bom lugar em frente ao palco.

A classificação do evento é livre, desde que menores de idade estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais e apresentem documento de identificação.

Dono de sucessos como Pense em Mim, Entre Tapas e Beijos, Temporal de Amor e Não Aprendi Dizer Adeus, Leonardo promete reunir milhares de fãs na arena de shows da Expoacre em uma noite repleta de clássicos da música sertaneja.

Acompanhe ao vivo pelo ContilNet

Para quem preferir acompanhar a feira de casa ou não perder nenhum detalhe de onde estiver, a Expoacre 2026 conta com transmissão ao vivo realizada pelo ContilNet, em uma parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco.

Você pode assistir à cobertura completa pela TV aberta, no canal 8.1, ou pela internet, acompanhando a live diretamente pelo canal do YouTube do ContilNet.

Se você perdeu a primeira noite de ExpoAcre, assista tudo agora pelo ContilNet:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.