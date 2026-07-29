Mara também atribuiu o desempenho nas pesquisas ao trabalho realizado durante seu mandato como deputada

Mara Rocha é pré-candidata ao Senado Federal/Foto: Matheus Mello/ContilNet

A pré-candidata ao Senado pelo Republicanos, Mara Rocha, afirmou nesta quarta-feira (29) que a disputa pelas duas vagas do Acre no Senado Federal permanece indefinida. Em entrevista ao ContilNet, ela avaliou que a pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta semana mostra um cenário “completamente indefinido” e sem um favorito consolidado.

Segundo Mara, a leitura da campanha é de que os principais nomes aparecem em situação de equilíbrio, especialmente diante da margem de erro do levantamento.

“Estou muito feliz porque a última pesquisa mostra que não existe um favorito ainda. A disputa para o Senado está completamente indefinida. Nós temos, na verdade, um empate técnico, essa é a leitura que fazemos. No segundo voto, para a nossa felicidade, nós passamos todos e chegamos ao primeiro lugar. Isso é motivo de muita felicidade. Quero agradecer à população do Acre pela confiança e pelo carinho de nos colocar nessa posição”, afirmou.

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A declaração faz referência ao levantamento do Real Time Big Data, realizado entre os dias 22 e 25 de julho. No cenário estimulado com os principais pré-candidatos, o governador Gladson Cameli (PP) aparece com 25% das intenções de voto, seguido pelo senador Marcio Bittar (PL), com 20%, Jorge Viana (PT), com 16%, e Mara Rocha (Republicanos), com 13%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, a pré-candidata avalia que o cenário permanece aberto.

Durante a entrevista, Mara também atribuiu o desempenho nas pesquisas ao trabalho realizado durante seu mandato como deputada federal. Ela citou investimentos em saúde, com a implantação de um laboratório de produção de quimioterápicos no Acre, ações voltadas à causa autista, apoio às comunidades terapêuticas, regularização fundiária, melhorias em ramais, construção de pontes e ampliação da internet na zona rural.

A pré-candidata afirmou ainda que, caso seja eleita senadora, pretende atuar em parceria com o pré-candidato ao governo Alan Rick (Republicanos) para buscar recursos federais destinados a obras de infraestrutura, saúde e saneamento básico no estado.

A pesquisa do Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores em todo o Acre e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-01069/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.