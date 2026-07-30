O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deu mais um passo no processo eleitoral de 2026 ao protocolar, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), os pedidos de registro de candidatura dos integrantes de sua chapa proporcional. As distribuições dos processos constam no Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado nesta quinta-feira (30).

Entre os nomes apresentados pelo partido estão lideranças conhecidas da política acreana, como Marcus Alexandre, Minoru Kinpara, Vagner José Sales, Pedro Longo, Antônia Lúcia, Antônia Sales, Ney Amorim e Alex Asfuri.

VEJA MAIS: MDB quer eleger três deputados federais e quatro parlamentares para Aleac

Os registros serão analisados pela Justiça Eleitoral, que verificará o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento das candidaturas antes do início oficial da campanha.

Ao todo, o MDB protocolou os registros dos seguintes candidatos:

Sirlene Pereira Luz;

Adgicleia dos Santos Guimarães;

Joziney Alves Amorim (Ney Amorim);

Pedro Luis Longo;

Antonia Lucileia da Cruz Ramos Camara (Antônia Lúcia);

Leonardo Perret Cruz Melo;

Minoru Martins Kinpara;

Vagner José Sales;

Fabio de Araújo Freitas;

Luiz Gonzaga Alves Filho;

Gecilene de Oliveira Quadros;

Manoel Francisco Pinto de Lima;

Marcus Alexandre Medici Aguiar Viana da Silva;

Marcos Aurélio Dantas de Souza;

José Pereira Passos;

Claire Maria Carvalho Cameli;

Alex de Arruda Asfuri;

Pedro Abreu de Lima;

Mara Rejane Taumaturgo Sena de Mesquita;

José Altanizio Taumaturgo Sá (Tanízio Sá);

Antonia Rojas Sales.

A distribuição dos processos representa uma etapa inicial do registro de candidaturas. Após a análise da documentação e eventual manifestação do Ministério Público Eleitoral, caberá ao TRE-AC decidir pelo deferimento ou indeferimento de cada pedido, conforme a legislação eleitoral.