O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deu mais um passo no processo eleitoral de 2026 ao protocolar, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), os pedidos de registro de candidatura dos integrantes de sua chapa proporcional. As distribuições dos processos constam no Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado nesta quinta-feira (30).
Entre os nomes apresentados pelo partido estão lideranças conhecidas da política acreana, como Marcus Alexandre, Minoru Kinpara, Vagner José Sales, Pedro Longo, Antônia Lúcia, Antônia Sales, Ney Amorim e Alex Asfuri.
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Os registros serão analisados pela Justiça Eleitoral, que verificará o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento das candidaturas antes do início oficial da campanha.
Ao todo, o MDB protocolou os registros dos seguintes candidatos:
- Sirlene Pereira Luz;
- Adgicleia dos Santos Guimarães;
- Joziney Alves Amorim (Ney Amorim);
- Pedro Luis Longo;
- Antonia Lucileia da Cruz Ramos Camara (Antônia Lúcia);
- Leonardo Perret Cruz Melo;
- Minoru Martins Kinpara;
- Vagner José Sales;
- Fabio de Araújo Freitas;
- Luiz Gonzaga Alves Filho;
- Gecilene de Oliveira Quadros;
- Manoel Francisco Pinto de Lima;
- Marcus Alexandre Medici Aguiar Viana da Silva;
- Marcos Aurélio Dantas de Souza;
- José Pereira Passos;
- Claire Maria Carvalho Cameli;
- Alex de Arruda Asfuri;
- Pedro Abreu de Lima;
- Mara Rejane Taumaturgo Sena de Mesquita;
- José Altanizio Taumaturgo Sá (Tanízio Sá);
- Antonia Rojas Sales.
A distribuição dos processos representa uma etapa inicial do registro de candidaturas. Após a análise da documentação e eventual manifestação do Ministério Público Eleitoral, caberá ao TRE-AC decidir pelo deferimento ou indeferimento de cada pedido, conforme a legislação eleitoral.