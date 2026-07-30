30/07/2026
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MDB registra chapa com Marcus, Minoru, Vagner e mais 18 nomes

Pedidos de registro foram distribuídos pela Justiça Eleitoral e incluem candidatos à Câmara dos Deputados e à Aleac

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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A convenção do partido aconteceu neste sábado | Foto: Diego Gurgel
A convenção do partido aconteceu neste sábado | Foto: Diego Gurgel

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deu mais um passo no processo eleitoral de 2026 ao protocolar, junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), os pedidos de registro de candidatura dos integrantes de sua chapa proporcional. As distribuições dos processos constam no Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado nesta quinta-feira (30).

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Entre os nomes apresentados pelo partido estão lideranças conhecidas da política acreana, como Marcus Alexandre, Minoru Kinpara, Vagner José Sales, Pedro Longo, Antônia Lúcia, Antônia Sales, Ney Amorim e Alex Asfuri.

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Os registros serão analisados pela Justiça Eleitoral, que verificará o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento das candidaturas antes do início oficial da campanha.

Ao todo, o MDB protocolou os registros dos seguintes candidatos:

  • Sirlene Pereira Luz;
  • Adgicleia dos Santos Guimarães;
  • Joziney Alves Amorim (Ney Amorim);
  • Pedro Luis Longo;
  • Antonia Lucileia da Cruz Ramos Camara (Antônia Lúcia);
  • Leonardo Perret Cruz Melo;
  • Minoru Martins Kinpara;
  • Vagner José Sales;
  • Fabio de Araújo Freitas;
  • Luiz Gonzaga Alves Filho;
  • Gecilene de Oliveira Quadros;
  • Manoel Francisco Pinto de Lima;
  • Marcus Alexandre Medici Aguiar Viana da Silva;
  • Marcos Aurélio Dantas de Souza;
  • José Pereira Passos;
  • Claire Maria Carvalho Cameli;
  • Alex de Arruda Asfuri;
  • Pedro Abreu de Lima;
  • Mara Rejane Taumaturgo Sena de Mesquita;
  • José Altanizio Taumaturgo Sá (Tanízio Sá);
  • Antonia Rojas Sales.

A distribuição dos processos representa uma etapa inicial do registro de candidaturas. Após a análise da documentação e eventual manifestação do Ministério Público Eleitoral, caberá ao TRE-AC decidir pelo deferimento ou indeferimento de cada pedido, conforme a legislação eleitoral.

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