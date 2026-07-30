Os nomes foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Evento chancelou a aliança de seis partidos (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata. — Foto: Sophia Sobralino

O Republicanos oficializou, nesta quinta-feira (30), a chapa de candidatos a deputado federal que disputará as eleições de 2026 no Acre. Os nomes foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcando mais uma etapa do processo eleitoral.

O partido, que tem como principal liderança no estado o senador e candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, apresentou uma nominata com nove candidatos para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados.

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Entre os nomes registrados estão parlamentares em busca da reeleição, ex-deputados e novas apostas da legenda.

Confira a lista completa dos candidatos do Republicanos à Câmara dos Deputados:

Coronel Edvan (Edvan da Silva Rogério);

(Edvan da Silva Rogério); Eber Machado (Eber Silva Machado), atual vereador de Rio Branco;

(Eber Silva Machado), atual vereador de Rio Branco; Eneias Marques (Eneias Marques dos Santos);

(Eneias Marques dos Santos); Manoel Gerônimo (Manoel Gerônimo Filho);

(Manoel Gerônimo Filho); Mirla Miranda (Mirla Moraes Miranda Mariano), irmã de Alan Rick;

(Mirla Moraes Miranda Mariano), irmã de Alan Rick; Rizo Araújo (Rizomar dos Santos de Araújo);

(Rizomar dos Santos de Araújo); Roberto Duarte (Roberto Duarte Júnior), que disputa a reeleição;

(Roberto Duarte Júnior), que disputa a reeleição; Sheila Andrade (Sheila Andrade Vieira), ex-secretária de Saúde de Rio Branco;

(Sheila Andrade Vieira), ex-secretária de Saúde de Rio Branco; Vanda Milani (Vanda Denir Milani Nogueira), ex-deputada federal;

Com o registro no sistema do TSE, as candidaturas passam a seguir o rito de análise da Justiça Eleitoral, que verificará o cumprimento dos requisitos legais antes do deferimento definitivo dos pedidos de registro.