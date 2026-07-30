30/07/2026
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Partido de Alan Rick registra chapa para deputado federal; veja quem vai disputar

Os nomes foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Por Matheus Mello, ContilNet
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Partido de Alan Rick registra chapa para deputado federal; veja quem vai disputar
Evento chancelou a aliança de seis partidos (Republicanos, Novo, PSD, DC, Avante e Democrata. — Foto: Sophia Sobralino

O Republicanos oficializou, nesta quinta-feira (30), a chapa de candidatos a deputado federal que disputará as eleições de 2026 no Acre. Os nomes foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcando mais uma etapa do processo eleitoral.

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O partido, que tem como principal liderança no estado o senador e candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, apresentou uma nominata com nove candidatos para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados.

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Entre os nomes registrados estão parlamentares em busca da reeleição, ex-deputados e novas apostas da legenda.

Confira a lista completa dos candidatos do Republicanos à Câmara dos Deputados:

  • Coronel Edvan (Edvan da Silva Rogério);
  • Eber Machado (Eber Silva Machado), atual vereador de Rio Branco;
  • Eneias Marques (Eneias Marques dos Santos);
  • Manoel Gerônimo (Manoel Gerônimo Filho);
  • Mirla Miranda (Mirla Moraes Miranda Mariano), irmã de Alan Rick;
  • Rizo Araújo (Rizomar dos Santos de Araújo);
  • Roberto Duarte (Roberto Duarte Júnior), que disputa a reeleição;
  • Sheila Andrade (Sheila Andrade Vieira), ex-secretária de Saúde de Rio Branco;
  • Vanda Milani (Vanda Denir Milani Nogueira), ex-deputada federal;

Com o registro no sistema do TSE, as candidaturas passam a seguir o rito de análise da Justiça Eleitoral, que verificará o cumprimento dos requisitos legais antes do deferimento definitivo dos pedidos de registro.

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