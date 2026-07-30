O Republicanos oficializou, nesta quinta-feira (30), a chapa de candidatos a deputado federal que disputará as eleições de 2026 no Acre. Os nomes foram registrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcando mais uma etapa do processo eleitoral.
O partido, que tem como principal liderança no estado o senador e candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, apresentou uma nominata com nove candidatos para a disputa por vagas na Câmara dos Deputados.
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Entre os nomes registrados estão parlamentares em busca da reeleição, ex-deputados e novas apostas da legenda.
Confira a lista completa dos candidatos do Republicanos à Câmara dos Deputados:
- Coronel Edvan (Edvan da Silva Rogério);
- Eber Machado (Eber Silva Machado), atual vereador de Rio Branco;
- Eneias Marques (Eneias Marques dos Santos);
- Manoel Gerônimo (Manoel Gerônimo Filho);
- Mirla Miranda (Mirla Moraes Miranda Mariano), irmã de Alan Rick;
- Rizo Araújo (Rizomar dos Santos de Araújo);
- Roberto Duarte (Roberto Duarte Júnior), que disputa a reeleição;
- Sheila Andrade (Sheila Andrade Vieira), ex-secretária de Saúde de Rio Branco;
- Vanda Milani (Vanda Denir Milani Nogueira), ex-deputada federal;
Com o registro no sistema do TSE, as candidaturas passam a seguir o rito de análise da Justiça Eleitoral, que verificará o cumprimento dos requisitos legais antes do deferimento definitivo dos pedidos de registro.