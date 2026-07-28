Segundo ele, a rede que antes era subterrânea já começou a ser substituída por uma estrutura aérea

Presidente do Saerb, Enoque Pereira | Foto: ContilNet

Após quase três dias de trabalho ininterrupto para reparar a falha que comprometeu o abastecimento de água em seis regionais de Rio Branco, o presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, afirmou nesta terça-feira (28) que o sistema voltou a operar normalmente e que a maior parte da cidade deverá ter o fornecimento restabelecido até o fim do dia.

Segundo o gestor, o problema ocorreu exclusivamente na Estação de Tratamento de Água II (ETA II), responsável pela produção de até 2 mil litros de água por segundo. A ETA I, que produz cerca de 600 litros por segundo, permaneceu funcionando durante todo o período.

De acordo com Enoque, uma movimentação de solo na área de captação provocou o rompimento e a avaria dos cabos elétricos que alimentam a bomba responsável por enviar água para a estação de tratamento.

“Infelizmente, teve uma movimentação de solo e a parte elétrica da bomba se rompeu em alguns pontos e avariou em vários outros. Essa situação parou totalmente o motor”, explicou.

O presidente relatou que as equipes tentaram recuperar o sistema ainda no domingo (26), mas, diante da necessidade de substituir toda a fiação danificada, os trabalhos foram retomados na manhã de segunda-feira (27) e seguiram sem interrupção até a madrugada desta terça.

“Trabalhamos praticamente 24 horas. Terminamos o serviço hoje, às 4h57 da manhã, quando conseguimos colocar todo o sistema novamente em funcionamento”, disse.

Abastecimento será retomado de forma gradual

Com a retomada da produção de água, Enoque informou que o abastecimento começa a ser restabelecido gradualmente a partir dos reservatórios.

A expectativa é que a maior parte da população receba água até o fim desta terça-feira. Em alguns bairros, porém, a normalização poderá levar entre dois e três dias devido às características da rede de distribuição.

“Em algumas áreas, por causa da intermitência e da malha antiga da rede, pode demorar um pouco mais. Isso deve atingir cerca de 5% a 10% da cidade”, afirmou.

As regiões mais afetadas pela interrupção foram a Regional Central, Placas, Horto, Calafate, Segundo Distrito e São Francisco.

Rede elétrica passará a ser aérea

Durante a entrevista, Enoque também anunciou uma mudança definitiva no sistema de alimentação elétrica da captação da ETA II.

Segundo ele, a rede que antes era subterrânea já começou a ser substituída por uma estrutura aérea, instalada em postes, o que permitirá maior segurança e facilidade de manutenção.

“A parte que estava enterrada passou a ser aérea. Agora conseguimos visualizar toda essa rede. A situação que ocorreu foi justamente na parte subterrânea, então esperamos que esse problema não volte a acontecer”, explicou.

O presidente acrescentou que o Saerb trabalha em um projeto maior para eliminar uma etapa do processo de captação.

A previsão é que, até dezembro, a água seja bombeada diretamente do Rio Acre para a estação de tratamento, sem passar pela lagoa intermediária utilizada atualmente.

“Quando concluirmos essa mudança, conseguiremos resolver definitivamente esse tipo de problema”, afirmou.

Sete meses sem interrupções

Enoque destacou ainda que a ETA II vinha operando sem falhas relevantes havia mais de sete meses, registrando apenas paradas programadas para manutenção preventiva, como troca de rolamentos, lubrificação e substituição de óleo.

“Nós conseguimos um avanço importante. Antigamente havia paralisações praticamente todos os meses. Infelizmente, dessa vez aconteceu um problema inesperado, mas foi uma parada necessária para recuperar todo o sistema”, disse.

O presidente orientou que moradores que ainda enfrentarem falta de água entrem em contato com o Saerb pelo telefone (68) 3212-7439, para que equipes sejam enviadas aos locais afetados.