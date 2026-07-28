Após movimentação de solo, captação de água é retomada na ETA II, diz Saerb

De acordo com o Saerb, a ocorrência teve início na madrugada do último domingo | Foto: Secom

Após um problema causado pelo deslocamento de solo na área do sistema de captação da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), que comprometeu o abastecimento em Rio Branco, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou nesta terça-feira (28) que o sistema foi religado às 5h da manhã e voltou a operar com capacidade normal de captação.

De acordo com o Saerb, a ocorrência teve início na madrugada do último domingo (26), quando o Centro de Controle Operacional (CCO) identificou a interrupção no fornecimento de energia da bomba KSB, responsável pela captação de água.

Segundo a autarquia, a redução do nível do Rio Acre provocou uma nova movimentação do terreno onde está instalado o sistema de captação.

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Com isso, os cabos subterrâneos que alimentam a bomba foram comprimidos pelo deslocamento do solo nas caixas de passagem, causando a interrupção do funcionamento do equipamento.