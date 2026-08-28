A propaganda será transmitida em blocos fixos no rádio e na televisão

A campanha seguirá até o dia (1º) de outubro no primeiro turno. /Foto: Reprodução

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa nesta sexta-feira (28) no Acre. A campanha seguirá até o dia (1º) de outubro no primeiro turno, e os candidatos ao Governo do Estado e ao Senado já sabem quanto tempo terão para apresentar suas propostas aos eleitores.

A divisão do tempo e a ordem de exibição foram definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) durante audiência pública realizada no último dia (18), com a participação de representantes das emissoras, partidos, federações e coligações.

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Na disputa pelo Governo do Acre, a candidata Mailza Assis, da coligação Avança Acre, terá o maior tempo de propaganda, com 4 minutos e 27 segundos. Em seguida aparece Thor Dantas, da Frente Ampla pelo Acre, com 2 minutos e 7 segundos.

Alan Rick, da coligação Trabalho da Esperança, terá 1 minuto e 41 segundos, enquanto Bocalom, da coligação Produzir para Empregar, contará com 42 segundos de propaganda.

No primeiro dia de exibição, a ordem dos candidatos ao governo será Alan Rick, Thor Dantas, Mailza Assis e Bocalom. Nos dias seguintes, a sequência será alternada.

Na disputa pelas vagas no Senado, a coligação Avança Acre, que reúne Gladson Cameli e Márcio Bittar, terá 3 minutos e 20 segundos de tempo total e será a terceira a aparecer no primeiro dia.

A Frente Ampla pelo Acre, que tem Jorge Viana como candidato ao Senado, contará com 1 minuto e 34 segundos, ocupando a quarta posição na ordem de exibição. Já a coligação Trabalho da Esperança, com Mara Rocha e Sérgio Petecão, terá 1 minuto e 15 segundos e será a última a aparecer.

Eduardo Velloso, da coligação Produzir para Empregar, terá 30 segundos e será o segundo a aparecer. O menor tempo ficará com Inácio Moreira, da Federação PSOL/Rede, que terá 19 segundos, mas abrirá a propaganda eleitoral no primeiro dia.

A propaganda será transmitida em blocos fixos no rádio e na televisão, além de inserções de 30 e 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras.

A definição do plano de mídia também estabeleceu que a Rede Amazônica será responsável pela geração do sinal da propaganda na televisão, tendo a TV 5 como emissora de contingência. No rádio, a geração principal ficará sob responsabilidade da Rádio Cidade, com a Rádio Difusora Acreana como alternativa. Caso haja segundo turno, a propaganda eleitoral gratuita será retomada entre os dias (9) e (23) de outubro.