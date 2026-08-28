“Tem Gladson em todo canto do Acre”: ex-governador estreia propaganda na TV

O ex-governador do Acre e candidato ao Senado Gladson Cameli (Progressistas) estreou nesta sexta-feira (28) sua propaganda eleitoral na televisão com uma mensagem centrada no legado dos dois mandatos à frente do governo estadual. O programa aposta na associação do nome de Gladson a obras, programas e ações realizadas durante sua gestão e apresenta a candidatura ao Senado como uma continuidade desse trabalho.

Com tom emocional, a propaganda repete a ideia de que “tem Gladson” em diferentes áreas do Estado. A campanha cita investimentos na saúde, segurança pública, educação e a construção da nova maternidade de Rio Branco para sustentar a imagem de que a passagem do candidato pelo governo deixou marcas no cotidiano dos acreanos.

“Dá pra dizer que tem um pouco do Gladson em todo canto do Acre”, afirma a narração.

Entre os feitos apresentados está a abertura de leitos de UTI durante a pandemia de Covid-19. A propaganda também destaca a atuação na segurança pública, mencionando os batalhões de fronteira e a contratação de mais de mil policiais, apresentada como parte das ações para retirar Rio Branco do ranking das capitais mais violentas do país.

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Na educação, o programa resgata o Prato Extra, iniciativa que acrescentou uma refeição à alimentação dos estudantes da rede pública e permitiu que alunos levassem comida para casa durante as férias.

A campanha também menciona a nova maternidade de Rio Branco, apresentada como uma demonstração de atenção às futuras gerações.

“Se o Acre leva um pouco do Gladson em cada ação que melhorou a vida da nossa gente, o Gladson tem o Acre inteiro dentro do peito”, diz a propaganda.

A partir dessa narrativa, o programa tenta estabelecer uma conexão entre a experiência de Gladson como governador e o papel que pretende exercer no Senado. A campanha afirma que, mesmo deixando o Palácio Rio Branco, o candidato manterá o Acre como prioridade de sua atuação em Brasília.

Na parte final, Gladson pede o voto não apenas pelo que afirma ter realizado durante os anos de governo, mas também pelas propostas que pretende defender caso seja eleito.

“Eu peço o seu voto, não apenas pelo que realizamos, mas principalmente pelo que o Acre ainda pode fazer”, afirma.

Entre as prioridades apresentadas estão a reconstrução total da BR-364, a busca por recursos para a criação de uma Universidade Estadual Gratuita e a defesa e o fortalecimento da economia do Acre.

“Juntos fizemos muito. No Senado, vamos fazer ainda mais. Peço seu voto para ser o senador de todos”, conclui.

Ao final, Gladson aparece associado à chapa governista, com o número 111, ao lado de Mailza Assis, candidata à reeleição ao governo do Acre, e Márcio, também candidato ao Senado.

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