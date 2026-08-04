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Acre contabiliza 45 mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026

Dados são do Sinesp e apontam redução de 8,16% em relação ao mesmo período de 2026

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Acre contabiliza 45 mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026
Simulação de acidente de trânsito com vítima fatal. Foto: Dhárcules Pinheiro

O Acre registrou 45 mortes no trânsito entre janeiro e junho de 2026, segundo dados informados pelos estados, Distrito Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O levantamento aponta uma redução de 8,16% no número de vítimas em comparação com o mesmo período de 2025.

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A média representa uma taxa estimada de 10,14 vítimas para cada 100 mil habitantes no estado. Entre os meses analisados, junho concentrou o maior número de mortes, com 11 registros, seguido por janeiro e maio, ambos com 10 vítimas.

Em março, foram contabilizadas 7 mortes, enquanto fevereiro registrou 5 casos. O menor número do semestre ocorreu em abril, com 2 vítimas fatais.

LEIA TAMBÉM: Com alta de quase 60%, Acre registra a 2ª maior alta do país na emissão de CNHs

Os dados também revelam uma diferença significativa entre os sexos. Das 45 pessoas que morreram em acidentes de trânsito no Acre, 40 eram homens, enquanto 5 eram mulheres.

No ranking nacional, o Acre aparece entre os estados com menor número absoluto de mortes no trânsito no período analisado. São Paulo teve o maior registro, com 1.955 vítimas, seguido por Rio de Janeiro (1.183) e Minas Gerais (1.160).

Apesar da redução em relação ao ano anterior, os números reforçam o impacto dos acidentes de trânsito no estado e a necessidade de ações voltadas à prevenção, fiscalização e conscientização de condutores.

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