Dados são do Sinesp e apontam redução de 8,16% em relação ao mesmo período de 2026

Simulação de acidente de trânsito com vítima fatal. Foto: Dhárcules Pinheiro

O Acre registrou 45 mortes no trânsito entre janeiro e junho de 2026, segundo dados informados pelos estados, Distrito Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O levantamento aponta uma redução de 8,16% no número de vítimas em comparação com o mesmo período de 2025.

A média representa uma taxa estimada de 10,14 vítimas para cada 100 mil habitantes no estado. Entre os meses analisados, junho concentrou o maior número de mortes, com 11 registros, seguido por janeiro e maio, ambos com 10 vítimas.

Em março, foram contabilizadas 7 mortes, enquanto fevereiro registrou 5 casos. O menor número do semestre ocorreu em abril, com 2 vítimas fatais.

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Os dados também revelam uma diferença significativa entre os sexos. Das 45 pessoas que morreram em acidentes de trânsito no Acre, 40 eram homens, enquanto 5 eram mulheres.

No ranking nacional, o Acre aparece entre os estados com menor número absoluto de mortes no trânsito no período analisado. São Paulo teve o maior registro, com 1.955 vítimas, seguido por Rio de Janeiro (1.183) e Minas Gerais (1.160).

Apesar da redução em relação ao ano anterior, os números reforçam o impacto dos acidentes de trânsito no estado e a necessidade de ações voltadas à prevenção, fiscalização e conscientização de condutores.