Estudo da Ufac identifica falha geológica inédita em município do interior

O trabalho analisou registros de terremotos ocorridos no Acre desde a década de 1950 com base em dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)

O estudo também identificou uma grande estrutura geológica na região/Foto: Carlos Lima/Cedida

Uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Acre (UFAC) e da Universidade Estadual do Ceará (UECE) concluiu que Tarauacá é o município acreano mais afetado pela atividade sísmica no estado. O estudo também identificou uma grande estrutura geológica na região, denominada pelos autores de Falha de Tarauacá, que, segundo a pesquisa, separa o território acreano em duas unidades tectônicas distintas.

Publicado na Revista GeoUECE, o trabalho analisou registros de terremotos ocorridos no Acre desde a década de 1950 com base em dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Os pesquisadores catalogaram os eventos, avaliaram sua frequência, magnitude, profundidade e localização e realizaram o mapeamento das áreas com maior incidência de tremores.

De acordo com o estudo, o Acre está localizado em uma área influenciada pelo encontro das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, condição que favorece a ocorrência de terremotos. Os autores concluem que o estado constitui uma zona sismogênica ativa, com intensificação dos tremores ao longo dos últimos anos.

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Ao analisar os registros entre 1950 e 2016, os pesquisadores verificaram que a atividade sísmica aumentou principalmente a partir da década de 1980. O ano de 2015 foi apontado como o de maior atividade tectônica no período analisado, com 17 terremotos registrados. Entre 2013 e 2016 foram contabilizados 21 tremores, o maior número entre os intervalos estudados.

Segundo o levantamento, a maioria dos terremotos sentidos no Acre tem origem em eventos ocorridos no Peru. Como esses sismos costumam ocorrer em grandes profundidades — em média cerca de 600 quilômetros —, as ondas sísmicas conseguem se propagar até o território acreano, reduzindo seus efeitos na superfície, mas ampliando sua área de alcance. De acordo com os autores, isso explica por que muitos terremotos registrados no país vizinho também são sentidos principalmente nos municípios de Tarauacá e Feijó.

Falha geológica inédita

Nas conclusões do estudo, Tarauacá aparece como o município acreano mais afetado pelos terremotos registrados ao longo do período analisado. A partir da distribuição espacial dos eventos sísmicos, os pesquisadores observaram uma concentração de tremores na região e levantaram a hipótese da existência de uma grande estrutura geológica, batizada de Falha de Tarauacá.

Segundo os autores, essa falha seria responsável por dividir o território acreano em duas unidades tectônicas, denominadas Placa do Juruá e Placa do Purus. A pesquisa sugere que essa estrutura pode estar relacionada à maior incidência de terremotos em Tarauacá, por favorecer a propagação das ondas sísmicas na região. Os pesquisadores destacam, no entanto, que essa interpretação é baseada nos dados analisados e representa uma proposta para explicar o comportamento sísmico observado no estado.

O estudo afirma que a identificação dessa possível falha geológica amplia o conhecimento sobre a dinâmica tectônica do Acre e pode servir de base para novas pesquisas voltadas ao monitoramento da atividade sísmica na região. Os autores também defendem o aprofundamento dos estudos geológicos para confirmar e compreender melhor a estrutura proposta e seus efeitos sobre a ocorrência de terremotos no estado.

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