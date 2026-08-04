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Gladson escolhe ex-primeira-dama do Acre como sua 1ª suplente ao Senado

Nome da segunda suplência sai ainda hoje

Por Everton Damasceno, ContilNet
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Gladson escolhe ex-primeira-dama do Acre como sua 1ª suplente ao Senado
Beatriz Cameli assume primeira suplência/Foto: Reprodução

O ex-governador do Acre e pré-candidato ao Senado Federal, Gladson Camelí, definiu o primeiro nome para compor a sua chapa majoritária na corrida eleitoral. A escolhida para ocupar a vaga de 1ª suplente é sua tia, a empresária e ex-primeira-dama do Estado, Beatriz Cameli.

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A informação foi confirmada com exclusividade ao portal ContilNet. De acordo com apurações dos bastidores políticos, a escolha da segunda suplência da chapa deve ser finalizada ainda nesta terça-feira.

Ex-primeira-dama do Estado, Beatriz Cameli/Foto: Reprodução

Aliança familiar e peso político

Beatriz Cameli possui trajetória conhecida na política acreana. Viúva do falecido ex-governador Orleir Cameli — tio de Gladson que governou o estado entre 1995 e 1999 —, Beatriz traz ao projeto eleitoral de Gladson um forte apelo simbólico no Vale do Juruá, região historicamente ligada à família Cameli e de grande relevância eleitoral no Acre.

Enquanto o primeiro posto foi consolidado com Beatriz Cameli, o grupo político liderado por Gladson segue em intensas articulações para selar o nome do 2º suplente.

A expectativa das lideranças aliadas é fechar o acordo ainda no decorrer do dia de hoje, contemplando outros partidos e forças que compõem a coligação.

 

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