Com a liberação, o trânsito na BR-364 voltou a fluir normalmente no trecho que havia sido bloqueado

As lideranças decidiram encerrar a interdição e liberar o tráfego na rodovia/Foto: Reprodução

A BR-364, no trecho do Km 66, em frente à Terra Indígena Katukina, em Cruzeiro do Sul, foi liberada por volta das 14:30h desta segunda-feira (17) após negociações entre as lideranças indígenas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e representantes da Energisa.

A manifestação havia sido iniciada durante a madrugada como forma de reivindicar melhorias nos acessos às aldeias da Terra Indígena Katukina. Além da recuperação das vias de acesso, durante as negociações também foram apresentadas demandas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para algumas residências da comunidade.

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Após o diálogo com as autoridades, ficou acordado que os acessos às casas serão atendidos e que também serão realizadas as ligações de energia elétrica necessárias. Diante dos compromissos assumidos, as lideranças decidiram encerrar a interdição e liberar o tráfego na rodovia.

Com a liberação, o trânsito na BR-364 voltou a fluir normalmente no trecho que havia sido bloqueado.