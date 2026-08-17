17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos

Lideranças indígenas liberam BR-364 após acordo com PRF e Energisa

Com a liberação, o trânsito na BR-364 voltou a fluir normalmente no trecho que havia sido bloqueado

Por José Halif, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Lideranças indígenas liberam BR-364 após acordo com PRF e Energisa
As lideranças decidiram encerrar a interdição e liberar o tráfego na rodovia/Foto: Reprodução

A BR-364, no trecho do Km 66, em frente à Terra Indígena Katukina, em Cruzeiro do Sul, foi liberada por volta das 14:30h desta segunda-feira (17) após negociações entre as lideranças indígenas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e representantes da Energisa.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A manifestação havia sido iniciada durante a madrugada como forma de reivindicar melhorias nos acessos às aldeias da Terra Indígena Katukina. Além da recuperação das vias de acesso, durante as negociações também foram apresentadas demandas relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para algumas residências da comunidade.

VEJA MAIS: BR-364 segue interditada após manifestação de comunidade indígena

Após o diálogo com as autoridades, ficou acordado que os acessos às casas serão atendidos e que também serão realizadas as ligações de energia elétrica necessárias. Diante dos compromissos assumidos, as lideranças decidiram encerrar a interdição e liberar o tráfego na rodovia.

Com a liberação, o trânsito na BR-364 voltou a fluir normalmente no trecho que havia sido bloqueado.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.